रांची के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में खुला NCC कार्यालय, थर्ड झारखंड बटालियन की दो यूनिट भी शुरू
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में एनसीसी की गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हुई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 3:17 PM IST
रांची: झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनसीसी की गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हुई. विश्वविद्यालय की स्थापना के करीब 10 साल बाद पहली बार यहां एनसीसी कार्यालय खोला गया है. इसके साथ ही थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी की 1/6 और 2/6 कंपनी की शुरुआत की गई है. कार्यक्रम में थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए.
आधारभूत संरचना तैयार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई. इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में एनसीसी की दोनों कंपनियों के संचालन की औपचारिक घोषणा की गई. विश्वविद्यालय में एनसीसी की आधारभूत संरचना तैयार करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
शुरुआती चरण में यूनिवर्सिटी को एनसीसी के लिए 107 कैडेट की वैकेंसी दी गई है, आने वाले समय में चयन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को एनसीसी से जोड़ा जाएगा.
पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण का अवसर
कार्यक्रम के दौरान कर्नल संतोष कुमार ने बताया कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और देशसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एनसीसी से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण और गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलता है.
उन्होंने बताया कि थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी के कमांड क्षेत्र में वर्तमान में 8 कॉलेज और 24 स्कूल शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी एनसीसी से जुड़े हुए हैं. अब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में भी दो कंपनियों की शुरुआत होने से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एनसीसी प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा.
सैन्य अनुशासन और नेतृत्व गुण का विकास
रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से सुरक्षा, पुलिसिंग और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है. ऐसे में विश्वविद्यालय में एनसीसी की शुरुआत को विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पहल माना जा रहा है. इससे विद्यार्थियों में सैन्य अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित करने के साथ देश की सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एनसीसी कार्यालय के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया है, अब दोनों कंपनियों के माध्यम से कैडेटों के प्रशिक्षण और एनसीसी से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा.
कमांडिंग ऑफिसर, थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी कर्नल संतोष कुमार, 'एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन और देशसेवा की भावना विकसित करता है. रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आज दो एनसीसी कंपनियों की शुरुआत हुई है. यह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास का बेहतर अवसर देगा.'
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