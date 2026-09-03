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रांची के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में खुला NCC कार्यालय, थर्ड झारखंड बटालियन की दो यूनिट भी शुरू

एनसीसी की गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनसीसी की गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हुई. विश्वविद्यालय की स्थापना के करीब 10 साल बाद पहली बार यहां एनसीसी कार्यालय खोला गया है. इसके साथ ही थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी की 1/6 और 2/6 कंपनी की शुरुआत की गई है. कार्यक्रम में थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए.

आधारभूत संरचना तैयार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई. इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में एनसीसी की दोनों कंपनियों के संचालन की औपचारिक घोषणा की गई. विश्वविद्यालय में एनसीसी की आधारभूत संरचना तैयार करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

एनसीसी की गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत (Etv Bharat)

शुरुआती चरण में यूनिवर्सिटी को एनसीसी के लिए 107 कैडेट की वैकेंसी दी गई है, आने वाले समय में चयन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को एनसीसी से जोड़ा जाएगा.

पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण का अवसर

कार्यक्रम के दौरान कर्नल संतोष कुमार ने बताया कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और देशसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एनसीसी से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षण और गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलता है.

उन्होंने बताया कि थर्ड झारखंड बटालियन एनसीसी के कमांड क्षेत्र में वर्तमान में 8 कॉलेज और 24 स्कूल शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी एनसीसी से जुड़े हुए हैं. अब रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में भी दो कंपनियों की शुरुआत होने से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एनसीसी प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा.