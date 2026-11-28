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रांची में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप, 2 क्विंटल गांजा जब्त

गांजा जब्त करती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और रांची पुलिस ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी रांची में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. तमाड़ थाना क्षेत्र के डोड़ेया मोड़ पर संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है. जब्त गांजे की खेप ओडिशा नंबर की पिकअप वैन में लोड थी. पुलिस ने मौके से चालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ कर गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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