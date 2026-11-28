रांची में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप, 2 क्विंटल गांजा जब्त
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और रांची पुलिस ने संयुक्त टीम छापेमारी कर एक पिकअप वैन से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 28, 2026 at 11:23 AM IST
रांची: राजधानी रांची में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. तमाड़ थाना क्षेत्र के डोड़ेया मोड़ पर संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है. जब्त गांजे की खेप ओडिशा नंबर की पिकअप वैन में लोड थी. पुलिस ने मौके से चालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ कर गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
गुप्त सूचना पर हाईवे पर शुरू हुई घेराबंदी
जानकारी के मुताबिक, एनसीबी रांची की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजे की बड़ी खेप जमशेदपुर के रास्ते तमाड़ होते हुए रांची लाई जा रही है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार देर रात रांची-जमशेदपुर हाईवे पर निगरानी और छापेमारी अभियान शुरू किया गया, इसमें एनसीबी के अधिकारियों के साथ तमाड़ पुलिस की टीम भी शामिल थी. इसी बीच खूंटी की ओर से आ रही ओडिशा नंबर की संदिग्ध पिकअप वैन को डोड़ेया मोड़ के पास रोका गया. तलाशी लेने पर वाहन में भारी मात्रा में गांजा लदा मिला. जांच के बाद करीब दो क्विंटल गांजा जब्त किया गया.
दो क्विंटल गांजा पकड़ा गया है. एनसीबी की टीम साथ में थी, मामले में आगे की जांच की जा रही है: दुलाल कुमार महतो, थाना प्रभारी, तमाड़
तस्करी के नेटवर्क की तलाश में जुटी टीम
हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप ओडिशा में कहां से लोड की गई थी और रांची में इसकी आपूर्ति किसे की जानी थी. इसके अलावा तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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