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ओडिशा से रांची पहुंची गांजे की बड़ी खेप, NCB और पुलिस की घेराबंदी में 97 किलो बरामद

रांची: राजधानी रांची में गांजा तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 97 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है. कार्रवाई नगड़ी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस और एनसीबी की टीम ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो कारों को घेरकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गुप्ता सूचना के आधार पर कारवाई

एनसीबी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजे की बड़ी खेप रांची लाई जा रही है. सूचना के आधार पर रांची पुलिस की मदद से नगड़ी इलाके में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई. इसी दौरान दो संदिग्ध कारें टीम के रडार पर आई. पुलिस को देखते ही आगे चल रही कार ने अचानक वापस मुड़कर भागने की कोशिश की. उसके पीछे चल रही दूसरी कार के चालक ने भी तेजी से निकलने का प्रयास किया. हालांकि, पहले से सतर्क एनसीबी और रांची पुलिस की टीम ने दोनों वाहनों को घेर लिया.

तलाशी लेने पर एक कार से 97 किलो गांजा बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि तस्करों ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए दो कारों का इस्तेमाल किया था. आगे चल रही कार से रास्ते की रेकी की जा रही थी, जबकि पीछे की कार में गांजे की खेप छिपाकर ले जाई जा रही थी. अब तक की जानकारी से यह बात सामने आई है कि गांजे की खेप हजारीबाग के बरही तक ले जाया जाना था. इस कारवाई में नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार और उनकी टीम ने भी बेहतरीन काम किया.