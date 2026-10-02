ओडिशा से रांची पहुंची गांजे की बड़ी खेप, NCB और पुलिस की घेराबंदी में 97 किलो बरामद
रांची के नगड़ी इलाके में NCB और रांची पुलिस ने ओडिशा से गांजा लेकर पहुंचे तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : October 2, 2026 at 1:11 PM IST
रांची: राजधानी रांची में गांजा तस्करी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 97 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है. कार्रवाई नगड़ी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई. पुलिस और एनसीबी की टीम ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो कारों को घेरकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
गुप्ता सूचना के आधार पर कारवाई
एनसीबी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजे की बड़ी खेप रांची लाई जा रही है. सूचना के आधार पर रांची पुलिस की मदद से नगड़ी इलाके में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई. इसी दौरान दो संदिग्ध कारें टीम के रडार पर आई. पुलिस को देखते ही आगे चल रही कार ने अचानक वापस मुड़कर भागने की कोशिश की. उसके पीछे चल रही दूसरी कार के चालक ने भी तेजी से निकलने का प्रयास किया. हालांकि, पहले से सतर्क एनसीबी और रांची पुलिस की टीम ने दोनों वाहनों को घेर लिया.
तलाशी लेने पर एक कार से 97 किलो गांजा बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि तस्करों ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए दो कारों का इस्तेमाल किया था. आगे चल रही कार से रास्ते की रेकी की जा रही थी, जबकि पीछे की कार में गांजे की खेप छिपाकर ले जाई जा रही थी. अब तक की जानकारी से यह बात सामने आई है कि गांजे की खेप हजारीबाग के बरही तक ले जाया जाना था. इस कारवाई में नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार और उनकी टीम ने भी बेहतरीन काम किया.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को गांजे के तस्करी होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर रांची पुलिस के द्वारा एजेंसी को सहयोग किया गया. इसी क्रम में रांची के नगड़ी इलाके से गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है:- गौरव गोस्वामी, ग्रामीण एसपी
तीन गिरफ्तार
मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में हजारीबाग निवासी शुभम कुमार और सूरज कुमार की पहचान हुई है. तीसरे आरोपी की पहचान और तस्करी के पूरे नेटवर्क को लेकर एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ में गांजे की खेप के स्रोत, सप्लायर और इसे रांची के बाद कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.
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