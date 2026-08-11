ETV Bharat / state

'बिहार से शराबबंदी हटाएं..' क्या NCAER रिपोर्ट की सिफारिश मानेगी सम्राट सरकार?

एनसीएईआर रिपोर्ट के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सम्राट सरकार बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देगी? रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Bihar Liquor Ban
शराबबंदी पर एनसीएईआर रिपोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 6:50 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में शराबबंदी के 10 साल से अधिक हो गए हैं. हालांकि इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे हटने को कभी तैयार नहीं हुए. वहीं, सम्राट चौधरी ने भी अबतक ऐसा कोई इशारा नहीं किया है, जिससे लगे कि वह शराबबंदी को वापस लेना चाहते हैं. इन दिनों एक बार फिर से शराबबंदी चर्चा में है. जीतनराम मांझी चाहते हैं गुजरात की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी लागू हो, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक समीक्षा की बात करते रहे हैं. इस बीच एनसीएईआर की रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है.

एनसीएईआर रिपोर्ट से शराबबंदी पर नई बहस: असल में नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च की तरफ से शराबबंदी पर नई रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें शराबबंदी की मौजूदा नीति पर सवाल उठाए गए हैं. शोध पत्र में दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है. इससे बिहार को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही है.

क्या शराबबंदी को वापस लेगी सम्राट सरकार? (ETV Bharat)

शराबबंदी पर एनसीएईआर रिपोर्ट की मुख्य बातें:

  1. शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है.
  2. शराबबंदी हटने पर राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है.
  3. अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने और कानून लागू कराने में भी सरकार को खर्च करना पड़ता है.
  4. महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा है.
  5. अध्ययन में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ने का भी दावा किया गया है.
  6. शराब के विकल्प के तौर पर दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की बात भी शोध में कही गई है.
  7. शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है.
  8. राजस्व, अवैध कारोबार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को इसमें प्रमुखता दी गई है.

इससे पहले भी बिहार सरकार की ओर से कई रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जिसमें शराबबंदी से महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा में कमी की बात कही गई थी. साथ ही बच्चों की शिक्षा और खाने-पीने के समान के साथ कपड़ों पर अधिक राशि खर्च करने की बात भी कही गई. शराबबंदी से समाज में शांति होने का दावा भी किया गया है लेकिन हालिया शोध में जो बातें कही गई हैं वह पहले की रिपोर्ट से सीधे उलट है.

BAI ने किया विचार करने का आग्रह: ब्रुअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) का भी कहना रहा है कि 10 साल में शराबबंदी के फैसले की वजह से बिहार को 60,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ है. BAI के महानिदेशक विनोद गिरी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र भी लिखा था. जिसमें कहा, '10 वर्षों मैं शराबबंदी के कारण राज्य को भारी आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नुकसान उठाना पड़ा है.'

Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

'शराबबंदी सफल नहीं हो पाई': विशेषज्ञ कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं हो पाई है. प्रोफेसर चंद्रभूषण का कहना है कि न तो पड़ोस के राज्य में शराबबंदी है और न ही पड़ोस के देश नेपाल में. ऐसे में शराब की तस्करी भी खूब होती है और लोग वहां जाकर पीते भी खूब हैं. उनका ये भी कहना है यदि शराबबंदी समाप्त हो जाए तो इससे सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी.

"बिहार में शराबबंदी के सफल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण बिहार से सटे दूसरे प्रदेशों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में शराबबंदी नहीं होना है. यहां तक की पड़ोसी देश नेपाल में की शराबबंदी नहीं है. बिहार के बेरोजगार अवैध शराब के कारोबार में लगे हैं. दूसरे राज्यों से बिहार में शराब लाए जा रहे हैं और बिहार में हजारों करोड़ का अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है."- प्रोफेसर चंद्र भूषण, राजनीतिक विशेषज्ञ

'शराबबंदी पर फंस गई है सरकार': वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है शराबबंदी का मकसद अच्छा था लेकिन आज जो स्थिति है, उसके कारण शराबबंदी कानून मजाक बनकर रह गया है. वह कहते हैं कि इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है. 20000 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान हर साल उठाना पड़ रहा है. कोर्ट भी परेशान है, क्योंकि लाखों मामले शराबबंदी से जुड़े हुए हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक ही गया था लेकिन कुछ हुआ नहीं. अब सरकार शराबबंदी करके एक तरह से फंस गई है और मौके की तलाश में है क्योंकि शराबबंदी को लेकर सरकार को कई स्तर पर बड़े फैसले लेने पर रहे हैं, जिसमें बड़ी राशि खर्च हो रही है. बिहार के युवा भी होम डिलीवरी में लगे हुए हैं तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या शराबबंदी हटाना संभव है?: सम्राट चौधरी सरकार के लिए शराबबंदी समाप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि मेरे रहते शराबबंदी समाप्त नहीं होगा. नीतीश अब भले ही मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन उनकी पार्टी सरकार में शामिल है. सम्राट सरकार को इस बात का भी डर है कि यदि शराबबंदी वापस ली गई तो महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

विधानसभा चुनाव-2025 में महिलाओं को खुश करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10000 रुपए की राशि दी थी, जिससे काफी लाभ मिला. ऐसे में महिलाओं की नाराजगी भारी पड़ सकता है. सम्राट चौधरी के लिए शराबबंदी समाप्त करने का फैसला लेना इसलिए भी आसान नहीं है कि बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों में भी इस पर एक राय नहीं है. जीतन राम मांझी जरूर चाहते हैं शराबबंदी समाप्त हो लेकिन जेडीयू के साथ-साथ चिराग पासवान भी शराबबंदी समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं.

नीतीश कुमार के रहते शराबबंदी नहीं हटेगी: जानकारों के मुताबिक बिहार सरकार अब शराबबंदी कानून को हटाने के लिए बहाना खोज रही है लेकिन नीतीश कुमार के रहते क्या सम्राट चौधरी की सरकार शराबबंदी समाप्त करेगी, यह एक बड़ा सवाल है. जेडीयू कोटे की मंत्री शीला मंडल साफ-साफ कहती हैं कि नीतीश कुमार के रहते शराबबंदी समाप्त नहीं होगी.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेता नीतीश कुमार ने सब के सहयोग से शराबबंदी बिहार में लागू किया था. उसके कारण माहौल बदला है. लोग बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं. खासकर लड़कियां आगे बढ़ रही है पहले शाम में निकलना मुश्किल था, हम लोग भी इसको देखते थे. नीतीश कुमार के रहते शराबबंदी समाप्त नहीं होगा."- शीला मंडल, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर

आरजेडी भी शराबबंदी के पक्ष में: वैसे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शराबबंदी पर लगातार सवाल खड़ा करते रहे हैं लेकिन आरजेडी शराबबंदी के पक्ष में है. प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार ने ही शराबबंदी कानून लागू किया था. हमलोग चाहते हैं कि इसे सख्ती से लागू किया जाए. वह हालिया रिपोर्ट के साथ-साथ बीजेपी और एनडीए नेताओं की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं.

"हाल के दिनों भाजपा-जदयू और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मंत्री के द्वारा शराबबंदी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है. यह राजनीति कहीं न कहीं शराब माफिया से मिलकर की जा रही है. अब एक एजेंसी के सर्वे के माध्यम से राजस्व घाटे की बात कर शराबबंदी को हटाने की बात कही जा रही है, जो अनुचित है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

महिलाओं की मांग पर शराबंदी लागू: विशेषज्ञ प्रो प्रमोद कुमार का कहना है कि शराबबंदी लागू करना आसान फैसला नहीं था लेकिन महिलाओं की डिमांड पर नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू करने का फैसला लिया. बिहार में शराबबंदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की और कई राज्यों की टीम भी यहां दौरा किया था लेकिन अधिकांश राज्य शराब से मिलने वाले राजस्व के करण शराबबंदी का फैसला नहीं ले पाए हैं.

BIHAR LIQUOR BAN
नीतीश कुमार ने लागू किया था शराबबंदी कानून (ETV Bharat)

बिहार में यदि शराबबंदी नहीं होता तो आज राज्य सरकार को 20000 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलता. उसके अलावे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता. विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. मुफ्त की रेबड़ी बांटी गई है. जिस वजह से बजट पर जबरदस्त असर पड़ा है, क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है. इसलिए बिहार में शराबबंदी को लेकर चर्चा हो रही है.

"यदि शराबबंदी समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सरकार के खजाने को भरने में शराब से मिलने वाले राजस्व की बड़ी भूमिका होगी. देश के दूसरे राज्यों को शराब से मिलने वाले राजस्व के आंकड़ों को देखें तो साफ पता चलता है कि उन्हें काफी राजस्व शराब से मिल रहा है. बिहार से सटे पड़ोसी राज्यों को भी हजारों करोड़ का राजस्व शराब से प्राप्त हो रहा है."- प्रो. प्रमोद कुमार, आर्थिक विशेषज्ञ

शराब से किस राज्य को कितनी एक्साइज ड्यूटी?: 2025-26 में शराब से सबसे अधिक एक्साइज ड्यूटी वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 57,722.26 करोड़, कर्नाटक में 40,183.02 करोड़, तेलंगाना में 40,209 करोड़, महाराष्ट्र में 32,575 करोड़, पश्चिम बंगाल में 20,400 करोड़, आंध्र प्रदेश में 29,042 करोड़, राजस्थान में 19,720 करोड़, मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़, हरियाणा में 14,342 करोड़, तमिलनाडु में 11,836 करोड़, पंजाब 11,782 करोड़ और झारखंड में 4,013.53 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.

बिहार में राजस्व की हानि: 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय शराब से केवल 259 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था लेकिन नीतीश कुमार ने कई फैसले लिए, जिसका असर यह हुआ कि कुछ ही सालों में शराब से राजस्व 3000 करोड़ से अधिक हो गया.

1 अप्रैल 2016 को जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई, तब उस समय शराब से राज्य सरकार को 4000 करोड़ राजस्व मिलने का अनुमान था. जो कुल राजस्व का 15% था. पिछले 10 सालों में हर साल 15% के करीब राजस्व का नुकसान हुआ है. शराब से मिलने वाले राजस्व के आंकड़ों की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि यह 60000 हजार से 1 लाख करोड़ के बीच नुकसान हुआ है.

ये भी पढ़ें:

'बिहार में लागू हो गुजरात मॉडल', जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर फिर उठाए गंभीर सवाल

क्या बिहार के 'सम्राट राज' में शराबबंदी खत्म होगी? RLM विधायक बोले- समीक्षा तो जरूरी है

'जबतक नीतीश कुमार हैं, बिहार में शराबबंदी कायम रहेगी' RLM विधायक को JDU का जवाब

Explainer: बिहार में शराबबंदी के 10 साल.. ये आंकड़े कर देंगे हैरान! जानें कितना फायदा, कितना नुकसान?

बिहार में शराबबंदी के बावजूद टूट रहे रिकॉर्ड, 18% का उछाल.. जानिए कितनी जब्त हुई शराब?

शराबबंदी के बाद 'सूखे नशे' की चपेट में बिहार, ड्रग्स के बढ़ते आंकड़े और गिरफ्त में युवा पीढ़ी

TAGGED:

बिहार में शराबबंदी
शराबबंदी पर एनसीएईआर रिपोर्ट
SAMRAT CHOUDHARY
NCAER REPORT ON LIQUOR BAN
BIHAR LIQUOR BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.