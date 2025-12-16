ETV Bharat / state

कफ सिरप अवैध तस्करी मामला; आरोपी शुभम जायसवाल और विकास सिंह नर्वे के खिलाफ NBW जारी

कफ सिरप अवैध तस्करी मामला ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: फर्जी कफ सिरप की अवैध तस्करी मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. लखनऊ जिला अदालत ने दो मुख्य आरोपियों शुभम जायसवाल और विकास सिंह नर्वे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज है. दोनों आरोपी लंबे समय से फरार हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार, विकास सिंह नर्वे तस्करी के लिए 27 फर्जी फर्मों का संचालन कर रहा था. एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश तेज कर दी गई है. दोनों आरोपी इस तस्करी नेटवर्क के प्रमुख कड़ियों में शामिल बताए जा रहे हैं. ​गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का मानना है, कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है. 2024 में सामने आया मामला: ​इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी उपेंद्र सिंह ने बताया कि फरवरी 2024 में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की भारी मात्रा पकड़े जाने के बाद यह मामला सामने आना शुरू हुआ. तब यह पता चला कि शुभम जायसवाल और विकास सिंह नर्वे उस नेटवर्क से जुड़े थे, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश तक कफ सिरप नेटवर्क को संचालित करते हैं. यह लोग करीब 200 करोड़ रुपए के कफ सिरप रैकेट मुख्य अभियुक्त हैं.