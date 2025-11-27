ETV Bharat / state

भाजपा विधायक के खिलाफ NBW जारी; कोर्ट पहुंचकर वारंट रिकाॅल की दी अर्जी, दो जनवरी को होगी अगली सुनवाई

साल 2011 में सड़क हादसे में एक युवक की मौत का मामला. भाजपा विधायक ने दी जानकारी.

भाजपा विधायक (फाइल फोटो)
भाजपा विधायक (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
कानपुर : गोविंद नगर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी के खिलाफ गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया. साल 2011 में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले में जवाब न देने पर उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है. हालांकि, जैसे ही भाजपा विधायक को ये सूचना मिली वह कानपुर कोर्ट पहुंचे और वारंट रिकॉल करने की अर्जी दी. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि दो जनवरी 2026 तय की है.

भाजपा विधायक ने ईटीवी भारत संवाददाता से बताया, कि उन्हें जब वारंट जारी होने की जानकारी मिली तो वह जनता संवाद कार्यक्रम में थे. हालांकि, बिना देरी के ही कोर्ट पहुंचे और उपस्थित होकर वारंट को रिकॉल कराया. भाजपा विधायक ने कहा, कि उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई, जिस पर कोर्ट से वारंट निरस्त कर रिकॉल के आदेश हुए हैं.

भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि साल 2011 में एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में एक घायल व्यक्ति की मदद के मकसद से उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया था. लेकिन, कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले में एक मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसमें विधायक को अपना जवाब लगाना था. कई दिनों तक जवाब न लगाने और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. सूचना मिलने पर वह गुरुवार को कोर्ट पहुंचे और वारंट रिकॉल करने की अर्जी दी. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि दो जनवरी 2026 तय की है.

