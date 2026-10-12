बिहार के पूजा पंडालों में बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य, NBPDCL ने जारी किए जरुरी दिशा-निर्देश
बगहा में पूजा पंडालों में अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य, बिना अनुमति तार जोड़कर बिजली जलाने पर होगी कार्रवाई. शिकायत के लिए नंबर जारी. रिपोर्ट-दिलीप कुमार
Published : October 12, 2026 at 6:21 PM IST
पश्चिम चंपारण: देशभर में शारदीय नवरात्र की धूम है. जगह-जगह माता की पूजा अर्चना के लिए भव्य पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है. इसी के मद्देनजर बगहा में दुर्गापूजा के दौरान सुरक्षित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य
इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुर्गापूजा समितियों को पूजा पंडालों में बिजली के उपयोग के लिए अलग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. यह जानकारी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बगहा के कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने दी है.
शुल्क का भुगतान करना जरूरी
उन्होंने बताया कि बिना वैध अनुमति के सीधे बिजली के तार जोड़कर विद्युत का उपयोग करना कानूनी अपराध है. पूजा समितियों को निर्धारित लोड के अनुसार तीन दिनों के लिए अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.
"बिना वैध अनुमति के सीधे बिजली के तार जोड़कर विद्युत का उपयोग करना कानूनी अपराध है. पूजा समितियों को निर्धारित लोड के अनुसार तीन दिनों के लिए अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा."- आलोक अमृतांशु, कार्यपालक अभियंता
अलग-अलग लोड के मुताबिक शुल्क देय
कार्यपालक अभियंता के मुताबिक वर्ष 2026 के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार एक केवीए लोड पर 1878 रुपये, दो केवीए पर 2806 रुपये, तीन केवीए पर 3734 रुपये, चार केवीए पर 4662 रुपये, और 10 केवीए लोड पर 11481 रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, सर्विस कनेक्शन चार्ज और आवेदन शुल्क शामिल हैं.
तीनों पालियों में कंट्रोल रूम संचालित
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दुर्गापूजा के दौरान विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में तीनों पालियों में कंट्रोल रूम संचालित किया जाएगा. इसके लिए पदाधिकारियों और विद्युतकर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि बिजली से जुड़ी शिकायतों का जल्द निपटारा हो सके.
तय मानकों का पालन करने की अपील
आलोक अमृतांशु ने पूजा समितियों से अपील की कि पंडालों में सुरक्षित वायरिंग और विद्युत उपकरणों का उपयोग करें तथा पंडाल और बिजली के तारों के बीच निर्धारित मानक दूरी बनाए रखें. उन्होंने बताया कि विद्युत संबंधी किसी भी समस्या के लिए कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 92644 56429 पर संपर्क किया जा सकता है.
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