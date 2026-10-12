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बिहार के पूजा पंडालों में बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य, NBPDCL ने जारी किए जरुरी दिशा-निर्देश

बगहा में NBPDCL ने जारी किए दिशा-निर्देश ( ETV Bharat )

इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुर्गापूजा समितियों को पूजा पंडालों में बिजली के उपयोग के लिए अलग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. यह जानकारी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बगहा के कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने दी है.

पूजा समितियों के साथ बैठक (ETV Bharat)

शुल्क का भुगतान करना जरूरी

उन्होंने बताया कि बिना वैध अनुमति के सीधे बिजली के तार जोड़कर विद्युत का उपयोग करना कानूनी अपराध है. पूजा समितियों को निर्धारित लोड के अनुसार तीन दिनों के लिए अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

"बिना वैध अनुमति के सीधे बिजली के तार जोड़कर विद्युत का उपयोग करना कानूनी अपराध है. पूजा समितियों को निर्धारित लोड के अनुसार तीन दिनों के लिए अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा."- आलोक अमृतांशु, कार्यपालक अभियंता

अलग-अलग लोड के मुताबिक शुल्क देय

कार्यपालक अभियंता के मुताबिक वर्ष 2026 के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार एक केवीए लोड पर 1878 रुपये, दो केवीए पर 2806 रुपये, तीन केवीए पर 3734 रुपये, चार केवीए पर 4662 रुपये, और 10 केवीए लोड पर 11481 रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, सर्विस कनेक्शन चार्ज और आवेदन शुल्क शामिल हैं.