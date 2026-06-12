ETV Bharat / state

अब भूकंप से नहीं डरेगा हिमाचल, हर ईंट होगी सुरक्षित, NBC नियमों की कड़ी निगरानी शुरू

हिमाचल में भूकंप के खतरों से निपटने और टिकाऊ भवनों के लिए सरकार ने एनबीसी प्रवाधानों को सख्ती से लागू किया है.

NBC provisions enforced in Himachal
हिमाचल में NBC के प्रावधान लागू (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: भूकंप की दृष्टि से देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश अब सुरक्षित और टिकाऊ भवन निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. पहाड़ों की गोद में बसे इस प्रदेश ने बीते सालों में कई बार भूकंपीय गतिविधियों का असर महसूस किया है, जिसके चलते जन-धन की सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है. इसी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है.

भूकंपरोधी मानकों के अनुसार बनेंगे भवन

अब हिमाचल प्रदेश में बनने वाले सरकारी, संस्थागत और निजी भवनों को भूकंपरोधी मानकों के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य होगा. खासकर भूकंपीय क्षेत्र-4 और 5 में निर्माण कार्यों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान को न्यूनतम किया जा सके. प्रदेश सरकार के नए निर्देशों के तहत भवन निर्माण की स्वीकृति से पहले योग्य इंजीनियरों द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कराई जाएगी, जबकि बड़े सार्वजनिक, व्यावसायिक और निजी भवनों के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू होगी.

निर्माण को लेकर दिया जाएगा प्रशिक्षण

निर्माण कार्यों से जुड़े राजमिस्त्रियों, सरिया बांधने वाले कारीगरों और अन्य श्रमिकों को आधुनिक भूकंपरोधी तकनीकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया जाएगा. अस्पतालों, स्कूलों, प्रशासनिक भवनों और आपातकालीन आश्रयों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का नियमित सुरक्षा ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा. राज्य सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय भवन संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन भवनों की संरचनात्मक मजबूती बढ़ाएगा और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जानमाल के नुकसान को भी काफी हद तक कम करेगा. यही नहीं, इससे प्रदेश में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक निर्माण संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि भवन निर्माण से जुड़े ठेकेदारों, वास्तुकारों, इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों को एनबीसी के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा और नियमों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल की अनोखी वाटिका, यहां मिलेंगे 27 नक्षत्रों से जुड़े पवित्र और औषधीय वृक्ष

TAGGED:

NBC PROVISIONS ENFORCED IN HIMACHAL
SUSTAINABLE BUILDINGS IN HIMACHAL
NATIONAL BUILDING CODE
HIMACHAL EARTHQUAKE PRONE
EARTHQUAKE RISKS IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.