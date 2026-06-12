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अब भूकंप से नहीं डरेगा हिमाचल, हर ईंट होगी सुरक्षित, NBC नियमों की कड़ी निगरानी शुरू

हिमाचल में NBC के प्रावधान लागू ( ETV Bharat File )

शिमला: भूकंप की दृष्टि से देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश अब सुरक्षित और टिकाऊ भवन निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. पहाड़ों की गोद में बसे इस प्रदेश ने बीते सालों में कई बार भूकंपीय गतिविधियों का असर महसूस किया है, जिसके चलते जन-धन की सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है. इसी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है. भूकंपरोधी मानकों के अनुसार बनेंगे भवन अब हिमाचल प्रदेश में बनने वाले सरकारी, संस्थागत और निजी भवनों को भूकंपरोधी मानकों के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य होगा. खासकर भूकंपीय क्षेत्र-4 और 5 में निर्माण कार्यों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान नुकसान को न्यूनतम किया जा सके. प्रदेश सरकार के नए निर्देशों के तहत भवन निर्माण की स्वीकृति से पहले योग्य इंजीनियरों द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कराई जाएगी, जबकि बड़े सार्वजनिक, व्यावसायिक और निजी भवनों के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू होगी.