नियमों को ताक पर रख बिल्डर को बेच दी 24.77 करोड़ रुपये की नजूल की ज़मीन, डीएम ने वापस लीं

कानपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइंस में बेशकीमती नजूल संपत्ति को नियमों को ताक पर रखकर निजी बिल्डर को बेचने के मामले में डीएम ने सख्त कार्रवाई की है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने भूखंड संख्या 14/59 ए सिविल लाइंस पर सरकारी पुनर्प्रवेश का आदेश जारी करते हुए इसे फिर से अनावंटित सरकारी भूमि के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार इस जमीन की कीमत लगभग 24 करोड़ 77 लाख रुपये आंकी गई है. कुछ दिनों पहले भी डीएम ने करोड़ों रुपये की नजूल की जमीनों को सरकारी जमीन के रूप में दर्ज कराया था.

जांच में हुआ अवैध बिक्री का खुलासा: दरअसल इस मामले का खुलासा उपजिलाधिकारी सदर, सहायक प्रभारी अधिकारी नजूल और तहसीलदार सदर की संयुक्त जांच में हुआ. जांच में सामने आया कि संबंधित नजूल आवंटियों ने वर्षों से न तो लीज रेंट जमा किया और न ही पट्टे का नवीनीकरण कराया. इसके बावजूद कलेक्टर की अनुमति लिए बिना भूमि को तीसरे पक्ष को बेच दिया गया. अभिलेखों के अनुसार नजूल ब्लॉक 14 के प्लॉट संख्या तीन में स्थित इस भूखंड का आवंटन वर्ष 1982 में के.सी. बेरी, तरंग बेरी, नीरज बेरी और विकास बेरी के नाम दर्ज है.

नजूल मैनुअल के नियमों का उल्लंघन: नजूल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार भवन प्रयोजन के पट्टे सीमित अवधि के लिए दिए जाते हैं और उनका नवीनीकरण आवश्यक होता है, लेकिन संबंधित पट्टाधारकों ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सीता बेरी के उत्तराधिकारियों ने नजूल पट्टे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए साल 2012 में एसए बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया.