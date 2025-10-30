ETV Bharat / state

पहलगाम टेरर अटैक : 11 जिंदगियां बचाने वाला कश्मीरी युवक पहुंचा सरगुजा, खौफनाक मंजर का बताया आंखों देखा हाल

मैंने अपने साथ के सभी 11 लोगों से लेटने को कहा और उनके बच्चों को लेकर मैं भी लेट गया. कुछ देर में हमने फेंसिंग तार को पार कराकर इन ग्यारह लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला. वो मंजर बड़ा ही भयानक था लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी. मेरे साथ इन 11 लोगो की जान बचाना. शुक्र है कि ये सभी सुरक्षित वहां से निकल गए. 26 लोगों की शहादत हुई उसमे मेरे मामा का बेटा भी शामिल था- नजाकत अली, साहसी कश्मीरी युवक

चारों तरफ से चल रही थी गोलियां : नजाकत ने इस दौरान ईटीवी भारत को बताया कि छत्तीसगढ़ के 11 लोग कश्मीर घूमने आए थे. सभी वेली में घूम रहे थे, तभी गोलियों की आवाज आई पहले तो कोई ये नहीं समझ सका की हुआ क्या है, लेकिन कुछ देर में जब चारों तरफ से गोलियां चलने लगी तो समझ में आया की क्या मामला है.

सरगुजा : पहलगाम टेरर अटैक के दौरान 11 लोगों की जान बचाने वाले बहादुर कश्मीरी युवक नजाकत अली इस समय सरगुजा में हैं.वो हर साल ऊनी कपड़ों को बेचने के लिए सरगुजा आते हैं.इसी दौरान उनका रिश्ता छत्तीसगढ़वासियों से बंधा.इसलिए जब छत्तीसगढ़ के लोग जम्मू कश्मीर गए थे तो नजाकत भी उनके साथ थे. नजाकत अली की समझदारी के कारण ही 11 टूरिस्ट की जान बची थी. जबकि आतंकी हमले में युवक के रिश्तेदार की मौत हुई थी.

11 जिंदगियां बचाने वाला कश्मीरी युवक पहुंचा सरगुजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चिरमिरी के पर्यटक पहलगाम घूमने के लिए गए थे : दरअसल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो कोरिया जिले के चिरमिरी से 11 लोग घूमने गये हुए थे. नजाकत अली कश्मीर के रहने वाले हैं इसलिए वो उन सभी पर्यटकों को घुमा रहे थे. एक कश्मीरी ने अपने मेहमानों की जान बचाने के लिए पहल की और सभी को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे. नजाकत अली पिछले 11 साल से सरगुजा में शॉल का व्यवसाय करने आते हैं. उनके पहले इनके पिता भी 24 साल से सरगुजा में व्यवसाय करते थे.

कब हुआ था पहलगाम में आतंकी हमला : 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने निहत्थे 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था, इसमें से एक नेपाल का नागरिक भी था. इन लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को जगह की पूरी रेकी कराई थी. उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया. आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी के घास के मैदान पर बैठे सैलानियों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर उनको गोली मार दी. इन आतंकियों ने हेल्मेट पहन रखा था, जिस पर कैमरे भी लगे हुए थे. इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर करीब एक महीने बाद हमले में शामिल सभी आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया था.

