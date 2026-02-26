ETV Bharat / state

सीएम धामी ने किया नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ, गिनाई सरकार की उपलब्धियां

नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेल रनिंग, एंगलिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

NAYAR VALLEY ADVENTURE FESTIVAL
नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 26, 2026 at 1:05 PM IST

पौड़ी गढ़वाल: सीएम धामी आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम धामी ने नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल-2026 का शुभारंभ किया. सीएम धामी ने कहा नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के जरिये पौड़ी जनपद के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी.

सीएम धामी ने कहा राज्य सरकार लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा हमारा संकल्प समाज के अंतिम छोर तक विकास को पहुंचाना है.

जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा श्रीनगर में 650 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण कार्य जारी है. खोह नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 135 करोड़ की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम जारी है.

सीएम धामी ने कहा पौड़ी के पुराने कलेक्ट्रेट भवन का संरक्षण हेरिटेज भवन के रूप में किया जा रहा है. कोटद्वार में 50 बेड वाले आधुनिक चिकित्सालय का काम जारी है. सीएम धामी ने कहा पौड़ी में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है. कोटद्वार में 11 करोड़ की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है. मालन नदी में सड़क पुल का निर्माण जारी है.

नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेल रनिंग, एंगलिंग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल से पौड़ी के इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है. इस फेस्टिवल के यहां के नौजवान युवकों को रोजगार भी मिल रहा है. पर्यटन और तीर्थाटन भी बढ़ रहा है. पर्यटन क्षेत्र लैंसडौन, ताड़केश्वर, देवप्रयाग, पौड़ी, मुंडेश्वर व भैरव गढ़ी के बीच का यह क्षेत्र फेमस हो रहा है.

