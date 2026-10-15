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स्वीडन पहुंचा हरियाणा का उच्चस्तरीय डेलीगेशन, 'इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे' पर होगा सीएम नायब सैनी का संबोधन

NAYAB SAINI SWEDEN VISIT UPDATES ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा का उच्चस्तरीय डेलीगेशन स्वीडन पहुंच गया है. डेलीगेशन 17 अक्टूबर 2026 तक स्वीडन में रहेगा. इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य हरियाणा राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करना, वैश्विक औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना तथा तकनीकी एवं सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है. इस यात्रा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं.

इंडिया–स्वीडन इनोवेशन डे को संबोधित करेंगे सीएम: आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंडिया-स्वीडन इनोवेशन डे को संबोधित करेंगे. इस अवसर पर वो स्वीडन के सरकारी प्रतिनिधियों, वैश्विक उद्योग जगत के दिग्गजों तथा संभावित निवेशकों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे. इन बैठकों में ऊर्जा, होम फर्निशिंग, रियल एस्टेट, रक्षा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में निवेश संबंधी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी.