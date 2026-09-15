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क्या बड़े मसलों को निपटाकर विपक्ष के 'डमी सीएम' के आरोपों का सीधा जवाब दे रहे नायब सैनी? जानें क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक

चंडीगढ़: हरियाणा में विपक्ष एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी पर डमी सीएम, दिल्ली से चलने वाला सीएम और पूर्व सीएम मनोहर लाल की छवि से बाहर ना निकलने का आरोप लगा रहा है. दूसरी तरफ सीएम विपक्ष के इन आरोपों का जवाब अपने काम से दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में प्रदेश में कई ऐसे विवाद हुए हैं, जिनका समाधान अधिकारी और मंत्री नहीं निकाल पाए, लेकिन जैसे ही वे विवाद सीएम सैनी के दरबार तक पहुंचे. वैसे ही उसका समाधान भी हो गया. ये एक तरह से विपक्ष, जो सीएम पर आरोप लगाता है. उसका जवाब भी माना जा सकता है.

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल: प्रदेश के नगर पालिका सफाई यूनियन और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की बीते छह अगस्त से 11 सितंबर तक रही हड़ताल से प्रदेश की कई नगर पालिकाओं की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी. वहीं विपक्ष भी उनकी हड़ताल को नैतिक समर्थन देता रहा. इसको लेकर सरकार पर विपक्ष की तरफ से कर्मचारियों की मांगें न मानने के आरोप भी लगते रहे. विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर भी इस मामले में सवाल उठता रहा. हालांकि सरकार हर बार इस मसले के समाधान के लिए कर्मचारियों से वार्ता करती रही.

सरकार के दो मंत्रियों ने की भरपूर कोशिश? शहरी विकास मंत्री विपुल गोयल और सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने लगातार सफाई कर्मचारियों से बातचीत की. लेकिन उनके प्रयासों से भी कोई समाधान नहीं निकला. वहीं सरकार ने हड़ताल को लेकर कड़ा रुख भी अपनाया. कई कर्मचारियों को नोटिस भी थमाए. बावजूद इसके हड़ताल का समाधान नहीं निकला. 37 वें दिन 11 सितंबर को सीएम नायब सैनी की मध्यस्थता के बाद हड़ताली कर्मचारियों की सीएम के साथ बैठक हुई. जिसमें कर्मचारियों के तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई. सीएम आवास पर हुई इस बैठक के बाद जब सफाई कर्मचारी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया. साथ ही सीएम नायब सैनी का उनकी मांगों को मानने के लिए धन्यवाद भी किया. यानी हड़ताल का हल सीएम के आवास पर आकर ही निकला.

जीवन कुंडू हत्याकांड का समाधान: चार अगस्त को हुए हिसार के डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर संघर्ष समिति और पुलिस-प्रशासन के बीच करीब दो सप्ताह से गतिरोध चल रहा था. जोकि 17 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद विवाद खत्म हुआ. इस मामले को शांत करने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया. वहीं 15 अगस्त को सीएम के कार्यक्रम के दौरान भी स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था. वहीं जब मामला सीएम नायब सैनी के पास पहुंचा तो उसके बाद यह मामला समाप्त हुआ. पीड़ित को आर्थिक और अन्य जरूरी मदद पर सहमति के बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया था.

गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब विवाद: इससे पहले अंबाला के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में बीत सात अगस्त को गुरूपर्व के दौरान खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड और सिख संगत के बीच विवाद हो गया था. मंड पर आरोप लगा था कि उनकी गाड़ी ने कुछ सिख श्रद्धालुओं की टक्कर लगी. जिसके बाद हंगामा इतना बड़ा कि मंड की भीड़ ने जमकर पिटाईंकर दी थी और इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया था कि 13 अगस्त को सिख संगत ने हाइवे पर जाम लगा दिया था. सिख संगत गुरसिमरन सिंह मंड पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तार सिख युवाओं की रिहाई की मांग कर रही थी.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई थी झड़प: इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा था. इसके बाद 19 अगस्त को इस विवाद के हल के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 23 प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने सीएम से उनके आवास पर बैठक की. जिसमें इस मामले में जिन युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसको रद्द करने पर सहमति बनी. जेल में बंद युवाओं की रिहाई पर सहमति बनी. वहीं गुरसिमरन सिंह मंड के माफी मांगने के प्रस्ताव के बाद यह विवाद शांत हो गया.