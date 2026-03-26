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कांकेर में 6 नक्सलियों का सरेंडर, सभी एसीएम रैंक के माओवादी, नक्सलवाद को करारा झटका

कांकेर: नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के बीच कांकेर में गुरुवार को बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ है. यहां एक साथ 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इससे पहले बस्तर में बुधवार को नक्सल कमांडर पापाराव समेत 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया. कांकेर के एसपी निखिल राखेचा ने इस सरेंडर की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि बीते दो दिनों से कांकेर में सरेंडर करने वाले नक्सली पहुंच रहे थे. इस कड़ी में एक महिला नक्सली बुधवार को आ गई थी और पांच नक्सली गुरुवार को आए.

कांकेर में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि अहम घटना में राजनांदगांव-कांकेर बॉर्डर डिवीजन के 5 नक्सली और नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी 5 की एक महिला नक्सली ने सरेंडर करने का फैसला किया है. इन माओवादी कैडरों द्वारा कुल 03 हथियारों के साथ सरेंडर किया है. जिसमें 1 नग SLR तथा 02 नग थ्री नॉट थ्री राइफल शामिल हैं. ये सभी 6 माओवादी कैडर जिन्होंने पुनर्वास का मार्ग चुना है. कांकेर एसपी ने कहा कि पुनर्वास की औपचारिक प्रक्रिया, जिसमें समाज में फिर से शामिल होना और हथियार जमा करना शामिल है, यह बाद में पूरी की जाएगी.