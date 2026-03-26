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कांकेर में 6 नक्सलियों का सरेंडर, सभी एसीएम रैंक के माओवादी, नक्सलवाद को करारा झटका

कांकेर में एक साथ 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी माओवादी कांकरे और मानपुर एरिया में सक्रिय रहे हैं.

Naxals Surrender in Kanker
कांकेर में नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 6:07 PM IST

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कांकेर: नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के बीच कांकेर में गुरुवार को बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ है. यहां एक साथ 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इससे पहले बस्तर में बुधवार को नक्सल कमांडर पापाराव समेत 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया. कांकेर के एसपी निखिल राखेचा ने इस सरेंडर की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि बीते दो दिनों से कांकेर में सरेंडर करने वाले नक्सली पहुंच रहे थे. इस कड़ी में एक महिला नक्सली बुधवार को आ गई थी और पांच नक्सली गुरुवार को आए.

कांकेर में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि अहम घटना में राजनांदगांव-कांकेर बॉर्डर डिवीजन के 5 नक्सली और नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी 5 की एक महिला नक्सली ने सरेंडर करने का फैसला किया है. इन माओवादी कैडरों द्वारा कुल 03 हथियारों के साथ सरेंडर किया है. जिसमें 1 नग SLR तथा 02 नग थ्री नॉट थ्री राइफल शामिल हैं. ये सभी 6 माओवादी कैडर जिन्होंने पुनर्वास का मार्ग चुना है. कांकेर एसपी ने कहा कि पुनर्वास की औपचारिक प्रक्रिया, जिसमें समाज में फिर से शामिल होना और हथियार जमा करना शामिल है, यह बाद में पूरी की जाएगी.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी (ETV BHARAT)

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जानकारी

  • मंगेश पोडियमी, एरिया कमेटी मेंबर
  • गणेश वीके, एरिया कमेटी मेंबर
  • मंगती जुर्री, एरिया कमेटी मेंबर
  • हिडमे मरकाम उर्फ सुनीता, एरिया कमेटी मेंबर
  • राजे, एरिया कमेटी मेंबर
  • स्वरूपा उसेंडी, पीपीसीएम, पीएलजीए कंपनी 5

नक्सलियों से सरेंडर की अपील

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक बार फिर शेष बचे कुछ माओवादी कैडरों से हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील दोहराई है. उन्होंने कहा कि" जो कैडर शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे आएंगे, उन्हें पुनर्वास नीति के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी"

सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पिछले 26 महीनों में 2700 से अधिक माओवादी कैडर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

सरेंडर करने वाले नक्सलियों से पुलिस बात कर रही है. इन नक्सलियों से उत्तर बस्तर कांकेर, राजनांदगांव और मानपुर इलाके में सक्रिय अन्य माओवादियों की भी जानकारी ली जा रही है. इन इलाकों में सक्रिय अन्य माओवादियों से संपर्क स्थापित कर उन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल कराने और सरेंडर कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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NAXALS LAY DOWN ARMS

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