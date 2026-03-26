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नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का असर, कांकेर में 5 नक्सली सरेंडर के लिए निकले

कांकेर में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के बीच 5 नक्सली सरेंडर के लिए निकले हैं.

Naxal Surrender in Kanker
कांकेर में नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 2:32 PM IST

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कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब लगातार माओवादी जंगल से निकलकर पुनर्वास कर रहे हैं. यूं कहा जाए कि अब माओवादियों का अंतिम समय आ गया है. माओवाद समाप्ति के डेडलाइन को केवल 5 दिन ही शेष रह गए हैं. उससे पहले बुधवार 25 मार्च को नक्सलियों के आखिरी कमांडर कहे जा रहे पापाराव ने जगदलपुर में सरेंडर कर दिया. उसके साथ 17 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए. इस घटना के एक दिन बाद गुरुवार को कांकेर में 5 नक्सली सरेंडर के लिए निकले हैं.

मानपुर एरिया में सक्रिय रहे नक्सली

कांकेर जिले में 5 माओवादी जंगल से निकलकर पुनर्वास करने के लिए पुलिस के समक्ष पहुंच रहे हैं. यह सभी माओवादी मोहला मानपुर इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे. इधर कांकेर पुलिस को माओवादियों के वापस आने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सतर्क नजर आ रही है और पुनर्वास को लेकर तैयारियों में जुट गई है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं जो नक्सलियों की एरिया कमेटी के मेंबर हैं.

कांकेर में नक्सली सरेंडर के लिए आ रहे (ETV BHARAT)

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जानकारी

पुनर्वास करने लौट रहे माओवादियों में एरिया कमेटी मेम्बर मंगेश, ACM गणेश उइका, ACM राजे, ACM हिड़मे उर्फ जमाली और ACM मंगति शामिल है. सभी माओवादी अपने हथियार और अन्य सामग्रियों के साथ वापस लौट रहे हैं. जिसमें एसएलआर भी शामिल है. इससे पहले कांकेर पुलिस के समक्ष महिला माओवादी स्वरूपा पहुंची हुई है. पुलिस ने वर्तमान में माओवादी के पहुंचने की जानकारी नहीं दी है, लेकिन माओवादियों के लौटने का वीडियो सामने आया है. जिसके आधार पर यह खबर तेजी से फैल रही है.

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