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बस्तर के जंगल में दबा है लाल आतंक का खजाना! माओवादियों के डंप को खोजना है बड़ी चुनौती

आने वाले दिनों में भी पुलिस के जवान माओवादियों के विभिन्न डंप इलाकों में पहुंचेंगे और उन्हें बरामद करके माओवादियों के फंड फ्लो को पूरी तरह समाप्त करेंगे- सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीते दिनों माओवादियों द्वारा गलत तरीके से स्थानीय लोगों और अन्य क्षेत्रों से वसूल किये गए डंप को पुलिस ने बरामद किया है. तीन महीने के अंदर फोर्स के जवानों ने तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए नगद और 8 किलोग्राम सोना भी बरामद किया है. पुलिस द्वारा बरामद 8 किलोग्राम सोना की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए आंकी गई है. सोना और कैश दोनों मिलाकर करीब 18-20 करोड़ माओवादियों के डंप से बरामद किया गया है.

बस्तर: बस्तर में अब भी माओवादी संगठन द्वारा डंप में छुपाए गए लेवी के करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं. बीते 3 महीनों में ही पुलिस ने करीब 18-20 करोड़ माओवादियों के डंप से बरामद किया है. नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के बाद पुनर्वास कर रहे माओवादी अपने साथ न केवल हथियार बल्कि सोना और नगद राशि भी लेकर पहुंचे. इसके अलावा माओवादियों के कई डंप सामग्री अब भी जंगल में मौजूद हैं.

नक्सलियों की लेवी वसूली आय का बड़ा जरिया

नक्सल एक्सपर्ट और बस्तर के जानकारों के मुताबिक तेंदुपत्ता के ठेकेदारों से नक्सलियों की वसूली लाखों रुपयों में होती थी. वो गांव वालों से भी पैसा वसूलते थे. वरिष्ठ पत्रकार व जानकार राजेंद्र तिवारी ने बताया कि माओवादी बस्तर में तोड़े जाने वाले हरा सोना (तेंदूपत्ता) के ठेकेदारों से ही लाखों रुपये की वसूली अलग अलग क्षेत्रों से करते थे.

बस्तर में नक्सलियों का बड़ी संख्या में सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और सरकारी नौकरी के साथ ही वाहनों की खरीदी करने वाले ग्रामीणों से भी नक्सली वसूली करते थे. जंगल में अब तक फोर्स द्वारा बरामद किया गया पैसा और सोना सिर्फ बानगी है. माओवादी संगठन के पास सिर्फ बस्तर में ही कम से कम 50 करोड़ रुपए होने चाहिए-राजेंद्र तिवारी, बस्तर के जानकार

बस्तर के जानकार राजेंद्र तिवारी ने बताया कि विशेषकर दक्षिण भारत के ठेकेदार, जिन्हें तेंदुपत्ता का टेंडर मिल जाता था, वो नक्सलियों को मुंहमांगी रकम देते थे. गांव वालों से भी लेवी वसूली जाती थी. पहली बार महुआ या डोरा बेचने पर लेवी लगाई जाती थी. नक्सल प्रभावित गांव में यदि कोई टीचर है तो उनके वेतन का एक हिस्सा वसूला जाता था. नक्सलियों के पास धन की कमी नहीं रही.

31 मार्च 2026 को बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हुआ (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सलियों ने कैश को गोल्ड में बदला

जानकारों का कहना है कि नोटबंदी के बाद से माओवादी संगठन, नगद के बदले सोना खरीद कर डंप कर रहे थे. अब पुलिस जांच कर रही है कि माओवादियों ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना आखिर कहां से खरीदा ?

बस्तर में जारी है सर्च ऑपरेशन

बस्तर से माओवादी संगठन खत्म होने के बाद भी बस्तर में फोर्स का सर्चिंग अभियान खत्म नहीं हुआ है. अंदरूनी जंगलों में डंप के रूप में छुपाकर रखा गया माओवादियों का पैसा, सोना और बंदूकें बरामद करने का सिलसिला अब भी जारी है.

सरेंडर नक्सली सुरक्षा बलों की कर रहे मदद

बस्तर के जंगलों में डंप के रूप में माओवादियों द्वारा दफन किये गए हथियारों, नगद व सोना को बाहर निकालने में पुनर्वासित माओवादी ही पुलिस की मदद कर रहे हैं. कई माओवादी ऐसे हैं, जिन्होंने डंप करने के बाद सरेंडर किया है. वो अब वापस डंप को निकालने के लिए पुलिस के साथ जंगल में पहुंचते हैं. जिनकी निशानदेही पर जवान, माओवादियों के डंप को बाहर निकालने में सफल होते हैं. बीते दिनों नारायणपुर और कांकेर के बॉर्डर में आईईडी बम विस्फोट में शहीद हुए जवान भी माओवादियों के ऐसे ही डंप सामग्री को निकालने के लिए जंगल पहुंचे हुए थे.

नक्सल डंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

डंप करने वाले कई नक्सलियों की हुई मौत

कई माओवादियों ने बिना किसी को जानकारी दिए जंगल में कई डंप को दफन किया है और उनकी मौत बस्तर में हुए अलग अलग मुठभेड़ों में हुई है. डंप की जानकारी माओवादी सदस्य अपने संगठन में भी किसी को भी नहीं दिया करते थे. ऐसे में जंगल में दफन डंप को पुलिस कैसे बाहर निकलेगी, यह सबसे बड़ी चुनौती है.

साल 2026 में मिला नक्सली डंप

भारी मात्रा में नकदी/सोना बरामदगी (मार्च 2026): छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकानों से लगभग 14 करोड़ रुपये नकद और 7 किलो सोना बरामद किया, साथ ही कई हथियार भी बरामद किए.

हथियार और विस्फोटक भंडार (मई 2026): छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बड़ा भंडार जब्त किया गया, जिसमें 315 बोर राइफलें, 12 बोर राइफलें, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जिंदा कारतूस और डेटोनेटर शामिल थे.

दंतेवाड़ा भंडार (मई 2026): सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान में तोडमा गांव के पास से 75 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एसएलआर राउंड, इंसास राउंड और विस्फोटक बरामद किया.

गरियाबंद भंडार (फरवरी 2026): छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 46 लाख रुपये से अधिक नकद, एक थूथन-लोडिंग बंदूक और एके-47/एसएलआर गोला-बारूद बरामद किया गया.