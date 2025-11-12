ETV Bharat / state

लातेहार में पांच लाख रुपये के इनामी सहित दो नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, बाकियों से भी सरेंडर की अपील

लातेहार: नक्सली संगठन जेजेएमपी के पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने बुधवार को लातेहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पलामू के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, लातेहार के एसपी कुमार गौरव, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेश सिंह और सीआरपीएफ के कमांडेंट यादराम बुनकर ने दोनों नक्सलियों को माला पहनाकर समाज की मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत किया. ब्रजेश यादव गुमला का रहने वाला है, जबकि अवधेश लातेहार के हेरहंज का रहने वाला है.

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है. लातेहार जिले से जेजेएमपी नक्सली संगठन का लगभग सफाया हो चुका है. पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली ब्रजेश यादव और अवधेश ने लातेहार पुलिस से संपर्क कर आत्मसमर्पण की पेशकश की. लातेहार पुलिस से पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद, दोनों नक्सलियों ने बुधवार को लातेहार एसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित एक समारोह में पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और लातेहार एसपी कुमार गौरव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस और सुरक्षा बलों ने दोनों नक्सलियों का स्वागत किया.

आईजी और एसपी के बयान (ईटीवी भारत)

लातेहार पुलिस का कार्य सराहनीय - आईजी

इस अवसर पर बोलते हुए, पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष लातेहार जिले में 21 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. यह उपलब्धि किसी भी अधिकारी के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति बहुत अच्छी है और नक्सली इसका लाभ उठाकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा प्रावधानों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को हर संभव सहायता प्रदान करती है. उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों से सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील भी की.

मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह सफाया

एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए एक अलग पहल कर रही है. उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर देंगे या मारे जाएंगे. एसपी कुमार गौरव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली ब्रजेश यादव पर कुल 10 नक्सली मामले दर्ज हैं, जबकि अवधेश पर पांच मामले दर्ज हैं.