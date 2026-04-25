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तेलंगाना में 47 नक्सलियों का सरेंडर, बस्तर आईजी ने जताई खुशी, कहा- नक्सल संगठन का अंत निश्चित

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि आज नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है. बस्तर से लगे पड़ोसी तेलंगाना राज्य में 47 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास किया है. जिनमें डीकेएसजेडसी सदस्य एवं दक्षिण बस्तर डीवीसी के प्रभारी हेमला विज्जा और पोडियम मनोज, डीवीसीएम, 9वीं प्लाटून (दक्षिण बस्तर डीवीसी) के कमांडर सहित अन्य महत्वपूर्ण कैडर शामिल हैं.

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय रहे माओवादियों का पुनर्वास करना जारी है. शनिवार 25 अप्रैल को छत्तीसगढ़ से सटे पड़ोसी राज्य तेलंगाना में 47 माओवादियों ने सरेंडर किया है. इस सरेंडर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सल संगठन का देश में करीब करीब अंत हो चुका है. तेलंगाना में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई बड़े नाम शामिल हैं.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी (ETV BHARAT)

हथियारों के साथ नक्सलियों का सरेंडर

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि तेलंगाना में पुनर्वास के लिए सरेंडर करने वाले इन 47 कैडरों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है. इसमें 32 ग्रेडेड हथियार और 515 जीवित कारतूस शामिल है. माओवादियों के कब्जे से बरामद हथियारों में 01 एलएमजी, 04 AK-47 राइफल, 03 एसएलआर राइफल, 02 इंसास राइफल, दो मस्केट, एक 8 एमएम राइफल, 12 सिंगल शॉट गन, एक 9 मिमी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 02 बीजीएल गन हैं. इसके अलावा दो एयर गन और 01 एसबीबीएल गन शामिल हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में पीएलजीए बटालियन, डीकेएसजेडसी तथा दक्षिण बस्तर डीवीसी की 9वीं और 30वीं प्लाटून से जुड़े कैडर शामिल है. इनमें 1 एससीएम, 3 डीवीसीएम और सीवाईपीसीएम स्तर के नक्सली शामिल हैं. इसके अलावा 24 एसीएम और पीपीसीएम स्तर के नक्सली शामिल हैं. कुल 19 पार्टी सदस्यों ने भी सरेंडर किया है.

इतनी भारी संख्या में सरेंडर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माओवादी संगठन का अंत लगभग निश्चित है. जिन क्षेत्रों ने लंबे समय तक हिंसा और भय का वातावरण देखा है. वहां अब शांति, विकास और स्थिरता की दिशा में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

नक्सलियों से सरेंडर की अपील

बस्तर आईजी ने बचे हुए नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. उन्होंने कहा कि नक्सली बदलती परिस्थितियों को समझते हुए हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा में लौटें. सरकार की नीतियों पर विश्वास कर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. सरकार की प्रतिबद्धता और संबंधित पक्षों को लेकर सकारात्मक प्रयास सामने आ रहे हैं और नक्सलवाद का समूल खात्मा होते हुए नजर आ रहा है.