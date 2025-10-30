कोंडागांव में तीन नक्सलियों का सरेंडर, इनामी महिला नक्सली ने भी डाले हथियार
कोंडागांव में एक लाख की महिला नक्सली समेत तीन नक्सलियों ने सरेंडर किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 6:44 PM IST
कोंडागांव: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लगातार सरेंडर जारी है. गुरुवार को कोंडागांव जिला में भी तीन नक्सलियों ने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला और दो पुरुष नक्सली शामिल हैं. तीनों नक्सलियों ने एसपी पंकज चंद्रा के सामने सरेंडर किया.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरेंडर करने वालों में एक महिला नक्सली सिरबत्ती उर्फ बत्ती कोर्राम पूर्वी बस्तर डिवीजन की सप्लाई टीम की सदस्य है. वहीं दो अन्य नक्सलियों में डीएकेएमएस सदस्य जगतराम यादव और लच्छन गोंड शामिल हैं.
आत्मसमर्पित महिला नक्सली सिरबत्ती 1 लाख की इनामी है. उसके खिलाफ थाना मर्दापाल में पुलिस पार्टी पर फायरिंग और लूटपाट जैसी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. वहीं, डीएकेएमएस सदस्य जगतराम और लच्छन पर भी पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या, मतदान सामग्री लूटने और पुलिस पार्टी पर हमले जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं-सतीश भार्गव, उप पुलिस अधीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, कोंडागांव
पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों, संगठन में बढ़ते आंतरिक मतभेद, शीर्ष माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण और शासन की विकास योजनाओं से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया.
आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.
आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रूपेश कुमार डांडे, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) सतीश भार्गव, सीआरपीएफ 188वीं और 12वीं वाहिनी के अधिकारी और अन्य जवान मौजूद रहे.
पुलिस अधिकारी ने बताया की छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेल्ला नार योजना के तहत अंदरुनी क्षेत्रों में विकास कार्य से प्रभावित होकर नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं. सड़कों का विस्तार, परिवहन सुविधा, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही है.
पुलिस प्रशासन का मानना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, सड़क और संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ ही सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच बढ़ते संवाद से नक्सली अब मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.