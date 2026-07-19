सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसा लाल गलियारा, बचे नक्सली ट्राई जंक्शन क्षेत्र में सिमटे, बड़े सरेंडर के संकेत

सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसा लाल गलियारा, बचे नक्सली ट्राई जंक्शन क्षेत्र में सिमटे, बड़े सरेंडर के संकेत
झारखंड में एंटी नक्सल अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. इस कारण राज्य में नक्सलवाद का लगभग सफाया हो चुका है.
Published : July 19, 2026 at 1:34 PM IST
रांची:झारखंड में नक्सलवाद का दीया लगभग बुझ गया है. जो नक्सली बचे भी हैं वो सुरक्षाबलों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. पुलिस जानती है कि बड़े हमलों से ज्यादा कारगर घेराबंदी और रसदबंदी है, इस कारण पुलिस इसी पर अमल कर रही है. इसका नतीजा एक सप्ताह में ही 25 लाख और 20 लाख के इनामी नक्सली दबोचे गए हैं. संकेत यह भी है की झारखंड में एक और बड़ा सरेंडर जल्द होगा.
झटके पर झटके लग रहे नक्सल संगठनों को
25 लाख के इनामी माओवादी कमांडर अजय महतो और 20 लाख के इनामी रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के सारंडा में खलबली मची हुई है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार बचे नक्सली ट्राई जंक्शन (खूंटी, सरायकेला और चाईबासा बॉर्डर से सटे जंगल) की तरफ पहुंच रहे हैं. उनकी योजना सिर्फ अपने आप को बचाने की है. वे कहीं से भी पुलिस के साथ कोई मुकाबला नहीं करना चाह रहे हैं. सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और अभियानों के बाद कई नक्सली इस दुर्गम सीमा क्षेत्र में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से वे अपने नेटवर्क को किसी तरह बचाए रखने की कोशिश में हैं.
इस संबंध में झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया की अजय महतो और रविंद्र गंझू जैसे शीर्ष कमांडरों की गिरफ्तारी से नक्सलियों को झटका लगा है. अब अभियान का फोकस बचे हुए शीर्ष नक्सलियों की गिरफ्तारी, उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने, हथियारों की बरामदगी और सक्रिय दस्ते को पूरी तरह समाप्त करने पर है.
सुरक्षित जगह की तलाश में बचे हुए नक्सली
सूचना के मुताबिक झारखंड में सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और शीर्ष माओवादी नेताओं की उनके गृह क्षेत्र से हो रही गिरफ्तारी के बाद बचे हुए नक्सलियों के बीच खलबली मची है. नक्सली अब अपने गृह क्षेत्र या पारंपरिक प्रभाव वाले इलाकों में लौटने से बच रहे हैं और नए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं.
गृह क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी, मुखबिर तंत्र की सक्रियता और लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के कारण नक्सलियों के लिए पहले की तरह सुरक्षित ठहरना मुश्किल हो गया है. ऐसे में संगठन के बचे हुए नक्सली ट्राई-जंक्शन क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं. हाल के महीनों में लगातार गिरफ्तारियों, मुठभेड़ों और आत्मसमर्पण से नक्सल संगठनों में ताकत न बराबर बची है. इसी कारण बचे हुए कैडर अपनी पहचान छिपाकर नए ठिकाने तलाश रहे हैं.
इस संभावना को देखते हुए झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. सुरक्षा एजेंसियां नक्सलियों की संभावित आवाजाही पर नजर रख रही हैं, ताकि उन्हें किसी भी नए इलाके में पैर जमाने का अवसर न मिल सके.
सरेंडर, एनकाउंटर और गिरफ्तारी से संगठन तबाह
साल 2026 में अब तक 22 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की संख्या सारंडा में ही रही है. 17 नक्सलियों के एक साथ एनकाउंटर के बाद 25 नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण ने सारंडा में नक्सलियों की जमीन खोखली कर दी थी. नतीजा सारंडा में भगदड़ मची, जंगल छोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन जो भी बाहर निकला पकड़ा गया.
झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलियों के एनकाउंटर, आत्मसमर्पण और बड़ी गिरफ्तारियों के बाद अब नक्सलवाद ना के बराबर बचा है. सारंडा में जो भी नक्सली बचे हुए हैं उन सब को यही सलाह है कि वह हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ जाएं. फिलहाल नक्सलियों के हर ठिकाने की घेराबंदी कर के रखी गई है.
एक और बड़े आत्मसमर्पण के संकेत
सारंडा और ट्राइ जंक्शन में 15 वांटेड सहित लगभग 32 की संख्या में नक्सली किसी तरह अपने आप को सुरक्षाबलों के नजरों से बचा कर रखा है. पुलिस उन्हें सलाह दे रही है कि वे आत्मसमर्पण कर दें. झारखंड पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जल्द झारखंड में एक और बड़ा सरेंडर होने वाला है.
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