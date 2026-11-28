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AK 47 और राइफल लेकर घूमने वाले नक्सली बने किसान, बदली जिंदगी, हाथों में अब हथियार की जगह धान की बालियां

कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुनर्वासित नक्सली खेती किसानी और दूसरे काम कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. जिन हाथों में कभी AK-47 और दूसरे हथियार हुआ करते थे, अब उन्हीं हाथों में धान की फसल की बालियां हैं.

पहली कहानी आत्मसमर्पित नक्सली जगदीश मंडावी उर्फ दुखुराम की है. वह अंतागढ़ तहसील के उपरकामता गांव में रहते हैं. जगदीश करीब 14 साल तक नक्सली संगठन में सक्रिय रहे. नारायणपुर और किसकोड़ो एरिया कमेटी में काम करने वाले जगदीश एसीएम कैडर तक पहुंचे थे.

कांकेर में सरेंडर नक्सलियों ने संवारी जिंदगी (ETV BHARAT)

संगठन में सक्रियता के चलते जगदीश पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उन्होंने पार्टी सदस्य जमली मंडावी उर्फ मुडे से शादी भी की. अक्टूबर 2025 में जगदीश और उनकी पत्नी ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. पुनर्वास नीति के तहत दोनों ने पुनर्वास केंद्र में ट्रेनिंग लिया और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अपने घर लौट आए.

नक्सल संगठन में रहने के दौरान जगदीश मंडावी उर्फ दुखुराम (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं 2011 में संगठन में भर्ती हुआ. अक्टूबर 2025 में पुनर्वास किया. पुनर्वास केंद्र में ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई का प्रशिक्षण लिया. पहले नक्सल संगठन में थे तो जंगल में रहते थे. वहां डर लगता था. वहां तकलीफ वाली जिंदगी थी. अब पुनर्वास के बाद परिवार के साथ रह रहे हैं. अब अच्छा लग रहा है- जगदीश मंडावी उर्फ दुखुराम मंडावी

अब जगदीश और उनकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है. सुबह चार बजे उठकर जगदीश अपनी पत्नी के साथ खेतों में पहुंच जाते हैं. खेती किसानी ही अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है. खेतों में तैयार धान की फसल की कटाई में दोनों जुटे हुए हैं.

पत्नी के साथ खेतों में काम करते नक्सली जगदीश मंडावी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कभी जंगलों में संगठन के निर्देश पर चलने वाले ये दंपती अब अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं. जगदीश बताते हैं कि मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें परिवार के साथ रहने और सामान्य सामाजिक जीवन जीने का सुख मिल रहा है.

20 साल तक संगठन में रहे दारसु शोरी अब कर रहे खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं घर में बड़ा हूं. मेरी चार बहन है. तीन बहन की शादी हो चुकी है. एक बहन की शादी करना है. एक छोटा भाई है, जो खेती किसानी करता है. गांव वाले कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब परिवार के साथ अच्छे से रहे हैं. गांव वाले कहते हैं कि अच्छा हो गया जो सरेंडर कर गांव में आकर रह रहे हैं. यहां समाज के काम में उठते बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. मेरी पत्नी सुकमा जिले की है. नक्सल संगठन में रहते हुए 2020 में शादी किया था- जगदीश मंडावी उर्फ दुखुराम मंडावी

14 साल की उम्र में बने नक्सली, अब परिवार के साथ गुजार रहे जिंदगी

दूसरी कहानी कांकेर जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव पिपरा की है. यहां आत्मसमर्पित नक्सली दारसु शोरी अब खेती-किसानी कर नई जिंदगी संवार रहे हैं. दारसु बताते हैं कि गांव में नक्सलवाद का काफी प्रभाव था. महज 14 साल की उम्र में वह नक्सली संगठन से जुड़ गए थे.

जगदीश मंडावी और उसकी पत्नी ने साल 2025 में किया सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

दारसु करीब 20 साल तक संगठन में सक्रिय रहे. इस दौरान उन्होंने रावघाट एरिया कमेटी में काम किया. वह सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधेड की सुरक्षा में भी तैनात रहे. संगठन में उनकी जिम्मेदारी बढ़ी और उन्हें पीपीसीएम रैंक दिया गया. एक समय ऐसा था, जब दारसु AK-47 लेकर चलते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर दिया.

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब दारसु अपने गांव लौट आए हैं. माता-पिता का निधन हो चुका है. घर में बड़े भाई, भाभी और भतीजे हैं. अब वह परिवार के साथ मिलकर खेती-किसानी का काम करते हैं. दारसु बताते हैं कि घर लौटने पर परिवार ने उन्हें सहजता से स्वीकार किया. गांव के लोगों ने भी उनके इस फैसले का स्वागत किया. उनकी जिंदगी में एक बड़ा व्यक्तिगत बदलाव भी आया है.

दारसु ने संगठन में रहते हुए शादी की थी, लेकिन साल 2024 में मुठभेड़ के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई. अब वह दोबारा शादी कर नए दांपत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं. कभी बंदूक के साये में जिंदगी बिताने वाले दारसु अब परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने का सपना देख रहे हैं.

सरेंडर नक्सलियों को सरकार से मिली मदद (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं 2005 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था. रामेदव दादा की सुरक्षा में था. हमारे गांव में माओवादियों का बहुत प्रभाव था. मैंने रावघाट में काम किया. मैंने शादी किया था, लेकिन पत्नी खत्म हो गई. अब दूसरी शादी करना है. मुझे पुनर्वास केंद्र में ट्रेनिंग दी गई है. घर पहुंचकर अच्छा लग रहा है. मेरे बड़े भाई हैं. भतीजे भी हैं. सभी के साथ खुशी से रहना है.नक्सल संगठन में रहने के दौरान बीस साल में करीब 6-7 बार परिवार वालों से मुलाकात हुई थी. गांव वाले मान सम्मान देते हैं- दारसु शोरी

सरकार की पुनर्वास नीति से बदल रही सरेंडर नक्सलियों की जिंदगी