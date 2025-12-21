ETV Bharat / state

नक्सलियों का मोर्टार और बम बारूद गरियाबंद से बरामद, सर्चिंग अभियान के दौरान मिली सफलता

सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने हथियारों का जखीरा जुटाया था.

MORTAR AND EXPLOSIVES RECOVERED
नक्सलियों का मोर्टार और बम बारूद गरियाबंद से बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 2:16 PM IST

गरियाबंद: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को आज बड़ी सफलता हाथ लगी. जवानों ने सर्चिंग के दौरान जंगल में छिपाकर रखा माओवादियों का हथियार और गोला बारूद बरामद किया. सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने ये हथियार जमा किए थे. समय रहते जवानों ने माओवादियों का डंप हथियार बरामद कर बड़ी घटना को टाल दिया.

जंगल से माओवादियों का डंप हथियार और गोला बारूद बरामद

माओवादियों के डंप हथियारों में मोर्टार जैसे घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही बंदूकें और विस्फोटक सामान भी मिले हैं. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल नक्सली कर पाते उससे पहले ही हमने उसे बरामद कर लिया.

नक्सलियों का मोर्टार और बम बारूद गरियाबंद से बरामद (ETV Bharat)

सर्चिंग के दौरान जवानों को मिली सफलता

दरअसल, ई-30, एसटीएफ, 207 कोबरा, 16 बटा. सीएएफ, 65 बटा सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी. जंगल में एक जगह पर जवानों को कुछ संदिग्ध सामान होने की भनक मिली. जवानों ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी अभियान के दौरान जवानों को जंगल में छिपाकर रखे गए माओवादियों के हथियार और गोला बारूद नजर आए.

बरामद किए गए सामान की लिस्ट

  • कंट्री मेड मोर्टार
  • भरमार बंदूक
  • विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले डेटोनेटर
  • मोर्टार सेल
  • तीर बम और बारूद

एसपी निखिल राखेचा ने की पुष्टि

गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि जवान रुटीन सर्चिंग अभियान पर मैनपुर के दडईपानी के पहाड़ी पर निकले थे. सर्चिंग के दौरान जवानों को माओवादियों का डंप हथियार और सामान मिला है. सर्चिंग अभियान में एसटीएफ, कोबरा, सीएएफ, सीआरपीएफ की टीम शामिल रही. बरामद किए गए हथियारों में विस्फोटक और मोर्टार जैसे घातक सामान मिले हैं.

सरेंडर करने वाले माओवादियों की संख्या बढ़ रही

जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. फोर्स की एक्टिविटी के चलते माओवादी दबाव में हैं. इसी का नतीजा है कि नक्सल संगठन से जुड़े लोग तेजी से सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. सरेंडर करने वालों में कई इनामी माओवादियों के नाम भी शामिल हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए की बात कही है. जैसे जैसे डेडलाइन करीब आती जा रही है माओवादी बड़ी संख्या में सरेंडर कर हथियार छोड़ रहे हैं.

