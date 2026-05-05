ETV Bharat / state

जंगल में दिशाहीन हुए नक्सली, लोकल कैडर्स ने छोड़ा साथ, इसराइल का एनकाउंटर बड़ा झटका

रांची: झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों की सख्त घेराबंदी में करीब 53 नक्सली फंस गए हैं. एक-एक करोड़ के इनामी दो शीर्ष नक्सली कमांडर समेत यह पूरा समूह अब बाहर निकलने की कोशिश में है, लेकिन हर प्रयास में सुरक्षा बलों का सामना कर रहा है. खासकर एरिया कमांडर इसराइल पूर्ति के एनकाउंटर ने नक्सलियों की रणनीति को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.

घेराबंदी में फंसे नक्सली, इसराइल की मौत बनी आफत

सुरक्षाबलों ने सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया है. नक्सली एक छोटे पॉकेट में छिपे हुए हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा बलों की घेराबंदी को रोकने के लिए पूरे इलाके में 300 से ज्यादा आईईडी बिछा रखे हैं. 29 अप्रैल को हुए एनकाउंटर में एरिया कमांडर इसराइल पूर्ति की मौत ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. इसराइल पूर्ति सारंडा जंगल के हर रास्ते, पहाड़ी और छिपने की जगह से अच्छी तरह वाकिफ था. उसकी मौत के बाद नक्सली अब जंगल में दिशाहीन हो गए हैं.

आईजी अभियान का बयान (ETV Bharat)

लोकल कैडरों की भारी कमी, बाहरी नक्सली बेबस

झारखंड पुलिस के अनुसार, इसराइल पूर्ति एक करोड़ रुपये का इनामी था और संगठन में उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था. लोकल कैडरों की कमी पहले से ही नक्सलियों को परेशान कर रही थी. कई स्थानीय कैडर घेराबंदी के दबाव में संगठन छोड़कर फरार हो चुके हैं. अब सारंडा में ज्यादातर बचे हुए नक्सली बाहरी राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़) के हैं, जिन्हें इलाके की भौगोलिक स्थिति की बहुत कम जानकारी है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने इसे नक्सलियों के लिए बड़ा झटका बताया है.

बाहरी कमांडरों का वर्चस्व

सारंडा में अभी भी बाहरी राज्यों के नक्सली नेताओं का दबदबा है. एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा (झारखंड में सक्रिय) के साथ पश्चिम बंगाल के असीम मंडल मौजूद हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सली उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं. माओवादियों के तकनीकी प्रमुख संतोष उर्फ टेक विश्वनाथ भी 2015 से झारखंड में सक्रिय रहा है. उसने लैंडमाइन्स बिछाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी. सुधाकरण के सरेंडर के बाद वह फिर से चाईबासा क्षेत्र में लौट आया है.

जंगल से निकलना अब आत्महत्या के समान