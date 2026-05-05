जंगल में दिशाहीन हुए नक्सली, लोकल कैडर्स ने छोड़ा साथ, इसराइल का एनकाउंटर बड़ा झटका

जंगल में दिशाहीन हुए नक्सली, लोकल कैडर्स ने छोड़ा साथ, इसराइल का एनकाउंटर बड़ा झटका
सारंडा में नक्सलियों की पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी है. वहीं, इसराइल की मौत ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है.
Published : May 5, 2026 at 3:50 PM IST
रांची: झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों की सख्त घेराबंदी में करीब 53 नक्सली फंस गए हैं. एक-एक करोड़ के इनामी दो शीर्ष नक्सली कमांडर समेत यह पूरा समूह अब बाहर निकलने की कोशिश में है, लेकिन हर प्रयास में सुरक्षा बलों का सामना कर रहा है. खासकर एरिया कमांडर इसराइल पूर्ति के एनकाउंटर ने नक्सलियों की रणनीति को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.
घेराबंदी में फंसे नक्सली, इसराइल की मौत बनी आफत
सुरक्षाबलों ने सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया है. नक्सली एक छोटे पॉकेट में छिपे हुए हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा बलों की घेराबंदी को रोकने के लिए पूरे इलाके में 300 से ज्यादा आईईडी बिछा रखे हैं. 29 अप्रैल को हुए एनकाउंटर में एरिया कमांडर इसराइल पूर्ति की मौत ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. इसराइल पूर्ति सारंडा जंगल के हर रास्ते, पहाड़ी और छिपने की जगह से अच्छी तरह वाकिफ था. उसकी मौत के बाद नक्सली अब जंगल में दिशाहीन हो गए हैं.
लोकल कैडरों की भारी कमी, बाहरी नक्सली बेबस
झारखंड पुलिस के अनुसार, इसराइल पूर्ति एक करोड़ रुपये का इनामी था और संगठन में उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था. लोकल कैडरों की कमी पहले से ही नक्सलियों को परेशान कर रही थी. कई स्थानीय कैडर घेराबंदी के दबाव में संगठन छोड़कर फरार हो चुके हैं. अब सारंडा में ज्यादातर बचे हुए नक्सली बाहरी राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़) के हैं, जिन्हें इलाके की भौगोलिक स्थिति की बहुत कम जानकारी है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने इसे नक्सलियों के लिए बड़ा झटका बताया है.
बाहरी कमांडरों का वर्चस्व
सारंडा में अभी भी बाहरी राज्यों के नक्सली नेताओं का दबदबा है. एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा (झारखंड में सक्रिय) के साथ पश्चिम बंगाल के असीम मंडल मौजूद हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सली उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं. माओवादियों के तकनीकी प्रमुख संतोष उर्फ टेक विश्वनाथ भी 2015 से झारखंड में सक्रिय रहा है. उसने लैंडमाइन्स बिछाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी. सुधाकरण के सरेंडर के बाद वह फिर से चाईबासा क्षेत्र में लौट आया है.
जंगल से निकलना अब आत्महत्या के समान
पुलिस के मुताबिक, इसराइल जैसे लोकल गाइड के बिना जंगल से सुरक्षित निकलना नक्सलियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है. रसद, लोकल सपोर्ट और गाइडेंस तीनों ही कमजोर पड़ गए हैं. सुरक्षा बल जब आईईडी को पूरी तरह निष्क्रिय कर लेंगे, तब नक्सलियों का सफाया तय माना जा रहा है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है और कहा है कि मारे जाने से बेहतर है कि वे आत्मसमर्पण कर दें.
सुरक्षा बलों का अंतिम दांव, फोर्स बढ़ाई गई
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के सारंडा जंगलों में अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. मिसिर बेसरा समेत शीर्ष कमांडरों को खत्म करने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है. बम निरोधक दस्ते (BDS) की कई टीमें बढ़ा दी गई हैं. सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने कहा कि सारंडा की जंग अब जीत की दहलीज पर है. नक्सलियों को हर तरफ से घेर लिया गया है.
दो-तीन थाना क्षेत्रों में सिमटा नक्सलवाद
सारंडा जंगल अब माओवादियों का अंतिम गढ़ बनकर रह गया है. छोटानागरा और जराइकेला थाना क्षेत्र के बालिबा गांव के आगे बाबुडेरा, दलाईडेरा, चडराडेरा जैसे पहाड़ी इलाके अति दुर्गम हैं. यह क्षेत्र मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. यहां 8-10 किलोमीटर के दायरे में घने जंगल और पहाड़ हैं, जहां हर तरफ आईईडी बिछे हुए हैं. पिछले एक सप्ताह में नक्सलियों ने एक दर्जन से ज्यादा ब्लास्ट किए, जिसमें छह जवान घायल हुए हैं. एक हाथी भी ब्लास्ट में घायल हुआ.
सुरक्षा बलों की रणनीति साफ है घेराबंदी बनाए रखना, आईईडी साफ करना और नक्सलियों को या तो सरेंडर करने या एनकाउंटर का सामना करने के लिए मजबूर करना. सारंडा में नक्सलवाद का अंत अब समय की बात लग रही है.
ये भी पढ़ें:
सारंडा के बीहड़ों की घेराबंदी, सैकड़ों आईईडी की चुनौती के बीच सुरक्षा बल अलर्ट
देश से नक्सलियों के सफाये की डेडलाइन खत्म, झारखंड में निर्णायक मोड़ पर अभियान