बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, पामेड़ थाना इलाके के एर्रापल्ली गांव की घटना

बीजापुर: पामेड़ थाना इलाके के एर्रापल्ली गांव में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है. पामेड़ थाना इलाके के एर्रापल्ली गांव में न नक्सलियों के स्मॉल एक्शन ग्रुप ने ग्रामीण की हत्या कर दी. हत्या में धारदार हथियारों का इस्तेमाल माओवादियों ने किया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से माओवादी भाग निकले.

नक्सलियों ने की ग्रामीण बुदरा की हत्या

ग्रामीण की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. जिस ग्रामीण की हत्या हुई है उसका नाम बुदरा था. मृतक ग्रामीण गांव में खेती किसानी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था. शुक्रवार को जब ग्रामीण अपने घर में सो रहा था तब माओवादियों ने उसके घर पर दबिश दी. जैसे ही परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला नक्सली उसके घर में घुस आए. नक्सलियों ने बुदरा को पकड़कर घर से बाहर निकाला और उसकी नृशंस हत्या कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से भाग निकले.

पूर्व माओवादी था बुदरा, सरेंडर के बाद जी रहा था सामान्य जिंदगी

मृतक बुदरा पहले माओवादी रह चुका था. सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुआ था. बुदरा के सरेंडर से उसके घर वाले भी खुश थे. बुदरा की हत्या के बाद से इलाके में गम का माहौल है. हत्या के बाद से नक्सलियों के खिलाफ गांव वालों में गुस्सा भी है.