बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, पामेड़ थाना इलाके के एर्रापल्ली गांव की घटना
मृतक ग्रामीण की पहचान बुदरा के रुप में हुई है. मृतक ग्रामीण पूर्व में नक्सली रहा चुका था और सरेंडर सामान्य जीवन जी रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 27, 2025 at 2:28 PM IST
बीजापुर: पामेड़ थाना इलाके के एर्रापल्ली गांव में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है. पामेड़ थाना इलाके के एर्रापल्ली गांव में न नक्सलियों के स्मॉल एक्शन ग्रुप ने ग्रामीण की हत्या कर दी. हत्या में धारदार हथियारों का इस्तेमाल माओवादियों ने किया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से माओवादी भाग निकले.
नक्सलियों ने की ग्रामीण बुदरा की हत्या
ग्रामीण की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. जिस ग्रामीण की हत्या हुई है उसका नाम बुदरा था. मृतक ग्रामीण गांव में खेती किसानी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था. शुक्रवार को जब ग्रामीण अपने घर में सो रहा था तब माओवादियों ने उसके घर पर दबिश दी. जैसे ही परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला नक्सली उसके घर में घुस आए. नक्सलियों ने बुदरा को पकड़कर घर से बाहर निकाला और उसकी नृशंस हत्या कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से भाग निकले.
पूर्व माओवादी था बुदरा, सरेंडर के बाद जी रहा था सामान्य जिंदगी
मृतक बुदरा पहले माओवादी रह चुका था. सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुआ था. बुदरा के सरेंडर से उसके घर वाले भी खुश थे. बुदरा की हत्या के बाद से इलाके में गम का माहौल है. हत्या के बाद से नक्सलियों के खिलाफ गांव वालों में गुस्सा भी है.
इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज
हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए माओवादियों की तलाश जारी है. माओवादियों की धरपकड़ के लिए इलाके में फोर्स के द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है.
मुखबिरी के शक में हत्या
माओवादियो ने ग्रामीण बुदरा की हत्या मुखबिरी के शक में की है ऐसा शुरूआती जानकारी में सामने आया है. हालाकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है. बुदरा की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है. पामेड़ पुलिस की टीम ने घटनास्थल से हत्या से जुड़े कई सबूत जुटाए हैं.
एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते दबाव में हैं नक्सली
माओवादियों के सफाए के लिए चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलियों में घबराहट बढ़ रही है. इसी घबराहट का परिणाम है कि माओवादी अब ग्रामीणों की हत्या से भी बाज नहीं आ रहे हैं.
ग्रामीणों की हत्या से जुड़ी कुछ घटनाएं
- 21 दिसंबर 2024(बीजापुर): कथित जनअदालत लगाकर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या की.
- 11 दिसंबर 2024(बीजापुर): फरसेगढ़ में 35 साल के युवक पर मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी.
- 6 दिसंबर 2024(बीजापुर): बासागुड़ा थाना इलाके के तिम्मापुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या.
- 8 दिसंबर 2024(बीजापुर): मद्देड़ इलाके के लोदेड़ गांव में 40 साल की महिला की हत्या की.
- 12 नवंबर 2024(बीजापुर): पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर ग्रामीण माड़वी दुलारू की हत्या की.
- 29 अक्टूबर 2024(बीजापुर): नक्सलियों ने 35 साल के ग्रामीण दिनेश पुजार की हत्या की.
- 21 अगस्त 2025(कांकेर): जनअदालत लगाकर बिनागुंडा में ग्रामीण की हत्या.
सुकमा में ग्रामीण की हत्या, महिला समेत 6 नक्सली गिरफ्तार
क्या नक्सली स्मारक पर झंडा फहराने के चलते हुई कांकेर में ग्रामीण की हत्या, पुलिस बोली 'वीडियो की जांच जारी'