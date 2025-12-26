ETV Bharat / state

बिहार में नक्सलियों को बड़ा झटका! बछेड़वा पहाड़ से हथियार और कारतूस बरामद

गया: बिहार के गया जिले में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है. लुटुआ थाना क्षेत्र के बछेड़वा पहाड़ से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई नक्सल विरोधी अभियान के तहत की गई है, जो इन दिनों तेजी से चल रहा है.

सूचना पर गठित हुई विशेष टीम: गया एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को खुफिया सूचना मिली थी कि लुटुआ थाना क्षेत्र के बछेड़वा पहाड़ के पास नक्सली गतिविधियां सक्रिय हैं. सूचना के आधार पर एसएसपी ने तत्काल एसडीपीओ इमामगंज, लुटुआ थाना पुलिस और एसटीएफ की विशेष टीम का गठन किया. टीम ने चिन्हित क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

सर्च ऑपरेशन में मिली महत्वपूर्ण सफलता: विशेष टीम द्वारा बछेड़वा पहाड़ पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया एक देसी सिक्सर हथियार और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. ये सामग्री नक्सलियों के उपयोग के लिए छिपाई गई थी, जो उनकी योजनाओं को उजागर करती है.

अभियान तेज, क्षेत्र में सर्च जारी: इस बरामदगी के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई को और तेज कर दिया है. गया जिले के इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, ताकि किसी अन्य छिपे हुए ठिकाने का पता लगाया जा सके.