चाईबासा में नक्सलियों ने पेड़ काटकर आवागमन किया बाधित, बैनर लगाकर पुलिस को दी चेतावनी

नक्सलियों ने चेतावनी का बैनर लगाया ( Etv Bharat )

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में नक्सलियों के उत्पात मचाया है. दरअसल, बीती रात चिड़िया सुंदरी माइंस की ओर जाने वाली सड़क के पास नक्सलियों ने पेड़ काटकर सड़क बाधित कर दी, जिससे आवागमन दोनों ओर से प्रभावित हो गया. घटना की पुष्टि एसपी अमित रेणु ने की है.

पोस्टर पर नक्सलियों की धमकी

स्थानीय लोगों के अनुसार, पेड़ काटे जाने के बाद नक्सलियों ने सड़क किनारे बैनर और पोस्टर लगाए हैं. पोस्टरों में लिखा है कि 'सादे पोशाक और निहत्थे हमारे कार्यकर्ता और सैनिकों को पकड़कर मारना बंद करो, वरना उसका बदला उसी तर्ज पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल से लेंगे.

ग्रामीणों में दहशत, माइंस परिचालन प्रभावित

ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय जंगल की ओर से चेन सॉस जैसी आवाजे सुनाई दी. जब सुबह लोग रास्ते पर पहुंचे तो देखा कि दोनों ओर रास्ता अवरुद्ध था और नक्सलियों के पोस्टर लगे हुए थे. जिसकी वजह से माइंस क्षेत्र में जाने वाले मजदूरों और वाहनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. कई ट्रक और कर्मी कोलबोंगा के उस पार ही फंसे रह गए और जिसके कारण खनन कार्य ठप रहा.

सूचना मिलते ही पुलिस और CRPF की टीम को मौके पर भेजा गया है. फिलहाल इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और मार्ग को सुचारू करने के लिए वन विभाग की टीम भी बुलाई गई है: अमित रेणु, एसपी

पुलिस और CRPF की त्वरित कार्रवाई