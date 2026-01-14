बीजापुर में नक्सल ब्लास्ट की साजिश फेल, 10-10 किलो के दो कमांड आईईडी बरामद
नक्सल प्रभावित बीजापुर में सुरक्षाबलों ने नक्सल हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 14, 2026 at 7:55 PM IST
बीजापुर: छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से प्रभावित बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बुधवार को एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीजापुर में सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में आईईडी और नक्सल डंप को बरामद किया है. सुरक्षाबलों के जवान ने भोपालपटनम् एवं थाना मद्देड़ में अलग अलग कार्रवाई के दौरान 10-10 किलो के दो आईईडी को बरामद किया है.
20 किलो के कमांड आईईडी बरामद
सुरक्षाबलों के जवान भोपालपटनम् और थाना मद्देड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले थे. यहां फोर्स की टीम जैसे ही सोमनपल्ली बंदेपारा कच्चे मार्ग पर पहुंची. यहां पर माओवादियों ने एक सीरीज में 10-10 किलो के दो आईईडी को छिपाकर रखा था. यह दोनों आईईडी कमांड आईईडी थे यानि एक दूसरे से जुड़े हुए थे.
नक्सलियों ने सड़क पर सीरीज तरीके से 10-10 किलोग्राम वजन के दो कमांड IED लगाए गए थे. यह मार्ग सुरक्षा बलों की आवाजाही के साथ-साथ ग्रामीणों के उपयोग में भी आता है. सर्चिंग के दौरान सतर्कता बरतते हुए मद्देड़ थाना पुलिस एवं बीडीएस टीम ने इन IED की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रूप से बरामद किया. इसके बाद बीडीएस बीजापुर की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया- चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर
भोपालपट्टनम में भी नक्सल साजिश फेल
भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र में भी सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया. कोण्डापड़गु के घने जंगलों में सर्चिंग एवं डी-माइनिंग अभियान के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को 2-2 किलो के दो प्रेशर आईईडी मिले. सीआरपीएफ और बीडीएस की टीम ने दोनों आईईडी को नष्ट कर दिया.
नक्सल डंप बरामद
बीजापुर में फोर्स के सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को तीसरी बड़ी कामयाबी मिली. यहां के कोण्डापड़गु क्षेत्र में माओवादियों का एक डम्प भी मिला. माओवादियों द्वारा जमीन के भीतर गड्ढा खोदकर छुपाकर रखे गए दो सफेद ड्रम बरामद किए गए, इसमें राशन रखे गए थे.
नक्सली सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी लगाने का काम कर रहे हैं. फोर्स के खुफिया विभाग और सुरक्षाबलों की मुस्तैदी से नक्सलियों की प्लानिंग फेल हो रही है. आगे भी इलाके में सर्च अभियान जारी रहेगा- चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर
बीजापुर पुलिस की लोगों से अपील
बीजापुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जिले में कहीं भी संदिग्ध चीजें देखे तो तुरंत इसकी जानकारी बीजापुर पुलिस को दें. फोर्स की तरफ से नियमित सर्चिंग और डीमाइनिंग की कार्रवाई चल रही है.