ETV Bharat / state

प्रतिबंधित 'जंगी ऐप' : तकनीक का वो खतरनाक हथियार, जो तस्कर, नक्सली और अपराधियों का बना मददगार

साइबर एक्सपर्ट मृत्युंजय सिंह ने बताया कि जंगी ऐप एक प्राइवेट मैसेजिंग एप्लीकेशन है. इसको यूज करने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती है. इसलिए इसके यूजर्स को ट्रैक करना और उनके लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं होता. इसलिए इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधि, नक्सली और अपराधी वारदात को अंजाम देते के लिए करते थे. उसके बाद भारत सरकार ने मई 2023 में इस ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था.

अपराधियों के मोबाइल फोन में एक के बाद एक जंगी ऐप मिलने के बाद आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह ऐप क्या है, कैसे काम करता है, और अपराधी इसका इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? साथ ही, इसमें ऐसा क्या खास है जिसके कारण सरकार ने इसे बैन किया है ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने साइबर एक्सपर्ट मृत्युंजय सिंह से खास बातचीत की.

दरअसल, बीते दिनों काशी में 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर बृजेश गंझू एनकांउट में ढेर हुआ था. एटीएस को उसके मोबाइल फोन से प्रतिबंधित जंगी ऐप की डिटेल मिली है. तब से जंगी ऐप फिर चर्चा का विषय बन गया है. इससे पहले सोनभद्र, सहारनपुर, बहराइच समेत कई जगह पकड़े गए नक्सली, आतंकवादी और ड्रग तस्करों के मोबाइल फोन में भी इस तरह के प्रतिबंधित ऐप मिल चुके हैं.

वाराणसी : सोशल मीडिया ने जहां एक तरफ हमारी जिंदगी आसान बना दी है तो दूसरी तरफ अपराधी इसका गलत इस्तेमाल करके आए दिन वारदात को अंदाम देते रहते हैं. इसी तरह का एक ऐप है 'जंगी', जो कभी तस्करों, नक्सलियों और आपराधिक गतिविधि में संलिप्त लोगों के लिए किसी हथियार से कम नहीं था, हालांकि हालात को समझते हुए भारत सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था. उसके बाद भी यह ऐप आए दिन किसी न किसी आपराधिक घटना की वजह से चर्चा में बना रहता है. अब एक बार फिर सुर्खियों में है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि जंगी ऐप क्या है, कैसे काम करता है और इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? पढ़िए खास रिपोर्ट...

जंगी ऐप घातक क्यों है ? (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षित ऐप की तलाश करते हैं क्रिमिनल

वहीं, क्राइम से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक का कहना है कि जंगी ऐप का प्रयोग टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग या फिर संगठित अपराध करने वाले अपराधी 2022– 23 से कर रहे हैं, लेकिन ऐप की प्रासंगिकता तभी तक रहती है, जब सबसे ऊपरी सतह पर रहने वाले टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोग उसका प्रयोग करते हैं. जैसे ही यह निचले लेवल पर पॉपुलर होने लगता है, इसका प्रयोग बंद हो जाता है, क्योंकि सभी क्रिमिनल चैटिंग के लिए एक सुरक्षित ऐप की तलाश करते हैं.

पुलिस और आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)

वीडियो गेमिंग के जरिए भी चैट

वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कहा कि वीडियो गेमिंग में हम देखते हैं कि साइड में चैटिंग चल रही होती है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि यहां दो-चार लोग गेम खेलने के लिए ही चैट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कई बार टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोग उस गेमिंग ऐप के जरिए उसके चैट फीचर का यूज बात करने के लिए करते हैं. यह भी वीपीएन सर्वर और सिक्योर ऐप पर होते हैं. इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चल पाता कि कौन से ऐप से बात हो रही है.

पुलिसकर्मी (Photo Credit; ETV Bharat)

"ट्रैकिंग नामुमकिन हो, ऐसा नहीं"



वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक का कहना है कि किसी भी अपराध की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस दो तरीके से काम करती है. पहला मैन्युअल और दूसरा तकनीकी रूप से नेटवर्क पर काम करती है. उत्तर प्रदेश में बात करें तो सिर्फ एसटीएफ ही नहीं, बल्कि राज्य के स्थानीय स्तर की पुलिस में भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं, जो टेक्नो-फ्रीक हैं और उनके पास सर्विलांस सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हाई-टेक है. भले ही इन दिनों अपराधियों के मोबाइल में इस तरह के एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन ट्रैकिंग नामुमकिन हो, ऐसा नहीं है. पुलिस के पास में सिग्नल को ट्रैक करने का भी अलग पैटर्न है, जिसके जरिए वह ट्रैक करके इन्हें गिरफ्तार भी कर रही है.

वो घटनाएं जिनमें जंगी ऐप का किया गया यूज

सोनभद्र में 2026 में जंगी ऐप के जरिए ड्रग्स तस्करी का खुलासा करते हुए एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया था. वहां इस ऐप के जरिए जनपद और सीमावर्ती राज्यों में ड्रग की तस्करी की जा रही थी.

दिसंबर 2024 में तीन आतंकियों ने पंजाब में पुलिस चौकी पर हमला किया था. उसके बाद पुलिस ने जंगी ऐप की मदद से उन आतंकियों को ढेर किया था.

2025 में एनसीबी ने दिल्ली में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया था, जो जंगी ऐप के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था.

नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक सुरक्षा एजेंसियों ने सहारनपुर से आतंकी कनेक्शन के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहां भी जंगी ऐप से ही किए जाने वाले कॉल को ट्रेस नहीं किया जा सका था, जिसका यह संगठन फायदा उठा रहा था.

यूपी पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब गैर-कानूनी गतिविधियों में जंगी ऐप का नाम सामने आया है. इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 14 ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बावजूद अब भी चोरी चुपके इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है.

पाठकों से अपील : अगर खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें

ये भी पढ़ें- रहस्यों की खान 'उल्टा गढ़ा' : "राजा के गलत आचरण से आई तबाही और पलभर में मलबे में तब्दील हो गया किला" अवशेष दे रहे गवाही