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अबूझमाड़ में नक्सलवादी हिंसा पर पूर्ण विराम, नारायणपुर के बेनूर से शुरू हुआ विकास का महाअभियान

नारायणपुर: कभी नक्सल प्रभावित जिला रहा नारायणपुर, अब माओवाद के खात्मे के बाद तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. जिले के लोग भी ये चाहते हैं कि जिन सुविधाओं से वो दूर रहे हैं, वो सुविधाएं उनको जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए. इसी कड़ी में बेनूर ग्राम में आयोजित ओरमाखाईन माता मेले में वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे.

विकास कार्यों का लोकार्पण

प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने यहां 10 करोड़ 51 लाख से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. बड़े विकास कार्यों की सौगात मिलने से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है. मंत्री ने कहा कि अब नारायणपुर और अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र तेजी से विकास होगा. इलाके को डेवलप करने के लिए जो भी जरुरतें होंगी वो शासन की मदद से पूरी की जाएंगी.

विकास का महाअभियान (ETV Bharat)

कलेक्टर नम्रता जैन ने भी कहा कि इलाके के विकास के लिए कुल 143 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. इनमें जिला खनिज न्यास निधि के तहत 42 कार्य, अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर निधि से 6 कार्य, और क्रेडा विभाग के 3 कार्य शामिल हैं. इसके साथ ही शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए लिए 7 उच्च प्राथमिक शाला भवन निर्माण, 12 प्रार्थना शेड, एक अतिरिक्त कक्ष, 57 स्कूलों का जीर्णोद्धार और 5 आश्रम छात्रावासों के अनुरक्षण जैसे कार्यों को स्वीकृति मिली है. साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 10 कार्य भी शामिल किए गए हैं, जिसपर काम होना है.