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लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली सब-जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा का आत्मसमर्पण, पुलिस अभियान का असर

पुलिस के साथ सरेंडर करने वाला नक्सली सुरेंद्र लोहरा ( ETV Bharat )