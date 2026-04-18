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पैसे की लालच में मारे गए नक्सल दंपती, लेवी के मोह ने करवाया एनकाउंटर

हजारीबाग और चतरा की सीमा पर नक्सली दंपती एनकाउंटर में मारे गए. वे लेवी के पैसों की लालच में निकले थे.

Naxalite Encounter
नक्सली शहदेव और नताशा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 2:32 PM IST

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रांची: झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले के बॉर्डर पर पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में शुक्रवार को एक साथ चार नक्सली मारे गए. चतरा से लेकर पूरे हजारीबाग इलाके में एकमात्र यही दस्ता था जो एक्टिव था. पुलिस की दबिश के बावजूद पैसे की लालच में यह दस्ता इलाके में सक्रिय था, लेकिन शुक्रवार को 15 लाख का इनामी सहदेव महतो अपनी पत्नी नताशा और अन्य दो साथियों के साथ मारा गया.

पैसे की लालच में मारे गए शहदेव और नताशा

अपने एक दर्जन से ज्यादा साथियों के मारे जाने और दर्जनों की गिरफ्तारी के बावजूद सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से सहदेव महतो अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ एके-47 लेकर इलाके में घूम रहा था. झारखंड के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि पारसनाथ, लुगु झुमरा, हजारीबाग और चतरा में माओवादियों का दस्ता मात्र पैसे की उगाही के लिए ही एक्टिव था. 15 लाख का इनामी सहदेव महतो अपनी पत्नी नताशा के साथ लेवी(रंगदारी) वसूल रहा था.

उन्होंने बताया कि अपने बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद भी सहदेव केवल पैसों की लालच में ही चतरा-हजारीबाग बॉर्डर पर सक्रिय था. सभी के पास एके-47 हथियार भी थे. ऐसे में इन्हें लेवी के रूप में अच्छे पैसे मिल रहे थे. शुक्रवार को भी ये सभी लेवी वसूलने के लिए ही निकले थे, जिसकी सूचना हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को मिली और फिर एक टीम का गठन कर कोबरा जवानों को शामिल कर अभियान चलाया गया, जिसमे सहदेव अपनी पत्नी और दो अन्य साथियों के साथ मारा गया.

महाराष्ट्र की रहने वाली थी नताशा

सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने बताया कि नताशा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली थी. झारखंड आने के बाद उसने सहदेव महतो से संगठन में रहते हुए ही शादी की. गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक समय घोर नक्सल प्रभावित इलाका था. झारखंड में नक्सलियों के मूवमेंट को और तेज करने के लिए गढ़चिरौली से नताशा को झारखंड भेजा गया था.

जेल ब्रेक कर भागा था सहदेव

सहदेव एक दुर्दांत नक्सली था, 9 दिसंबर 2014 को उसने चाईबासा जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया था. जेल ब्रेक में न सिर्फ सहदेव फरार हुआ है बल्कि उसके साथ 15 अन्य नक्सली भी फरार होने में सफल रहे थे.

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