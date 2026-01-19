अबूझमाड़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम, जंगलों से आईईडी सामग्री और 82 बीजीएल सेल बरामद
नारायणपुर पुलिस, आईटीबीपी व डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई से ओरछा, रायनार,धनोरा से आदिंगपार, कुमेरादी तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
Published : January 19, 2026 at 7:24 AM IST
नारायणपुर: जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर करारा प्रहार किया है. नारायणपुर पुलिस, आईटीबीपी एवं डीआरजी की संयुक्त टीमों ने सघन सर्च अभियान के दौरान अलग अलग इलाकों से आईईडी निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री और 82 बीजीएल सेल बरामद कर नक्सलियों की संभावित जनविरोधी साजिश को समय रहते विफल कर दिया.
अबूझमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन
नक्सल विरोधी अभियान के तहत 17 जनवरी 2026 को नारायणपुर जिले के ओरछा, रायनार एवं धनोरा क्षेत्र में संभावित नक्सली गतिविधियों और आईईडी की आशंका को देखते हुए नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी 29वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने सघन सर्च अभियान संचालित किया. सर्च के दौरान भटबेड़ा और आसनर के जंगलों से नक्सलियों की संदिग्ध सामग्री बरामद की गई, जिसमें बैटरियां, मोटोरोला मैनपैक सेट, मल्टीमीटर, सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रिक वायर सहित कुल 16 इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शामिल है. प्रारंभिक जांच में कोई सक्रिय आईईडी नहीं मिला लेकिन ये पता चला कि बरामद सामग्रियों का उपयोग आईईडी निर्माण में किया जा सकता था.
इसी क्रम में 18 जनवरी 2026 को आईटीबीपी 53वीं वाहिनी और डीआरजी की संयुक्त टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर आदिंगपार–कुमेरादी क्षेत्र में सघन सर्च एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान चलाया. तलाशी के दौरान जंगल क्षेत्र में छिपाकर रखी गई एक झिल्ली से 82 बीजीएल सेल बरामद किया गया. जिनका उपयोग नक्सली गोलाबारी जैसी हिंसक गतिविधियों में कर सकते थे.
सर्च ऑपरेशन हुआ तेज
बरामद समस्त सामग्री को मौके पर विधिवत जब्त कर लिया गया है. इनके संबंध में अग्रिम जांच और तकनीकी विश्लेषण की कार्रवाई जारी है. अभियान के दौरान पूरे क्षेत्र में घेराबंदी, सतर्कता और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, ताकि ग्रामीणों और आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे.
पुलिस आईटीबीपी और डीआरजी का ज्वाइंट ऑपरेशन
नारायणपुर पुलिस, आईटीबीपी और डीआरजी की यह संयुक्त कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के लिए जमीन लगातार सिकुड़ रही है. सुरक्षा बलों की सतत निगरानी और सघन सर्च अभियानों से नक्सली नेटवर्क को कमजोर किया जा रहा है. प्रशासन ने दोहराया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रभावी कार्रवाइयाँ आगे भी लगातार जारी रहेगी.