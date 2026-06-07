दंतेवाड़ा को दहलाने की नक्सल प्लानिंग फेल, आईईडी और पाइप बम बरामद
दंतेवाड़ा से सुरक्षाबलों को भारी संख्या में विस्फोटक और आईडी बरामद हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 4:35 PM IST
दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. इस दौरान शुक्रवार को फोर्स के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया. बारसूर के तोड़मा इलाके से सुरक्षाबलों को नक्सलियों के विस्फोटकों का जखीरा मिला. जवानों ने नक्सलियों की तरफ से छिपाकर रखे गए प्रेशर कुकर आईईडी, पाइप बम और भारी मात्रा में विस्फोटकों को बरामद किया है.
एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिली सफलता
जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है. इसके तहत सर्चिंग, एरिया डॉमिनेशन और नक्सल विरोधी कैंपेन जारी है. फोर्स के जवानों ने खुफिया इनपुट पर बारसूर के तोड़मा जंगल में 6 जून को सर्चिंग अभियान चलाया. यह अभियान सुबह लगभग 6 बजे सीआरपीएफ 195वीं वाहिनी और दंतेवाड़ा पुलिस के संयुक्त नेतृत्व में शुरू किया गया. अभियान का संचालन द्वितीय कमान अधिकारी विक्रांत वर्मा और सहायक कमांडेंट संजीव कुमार यादव ने किया. इसी दौरान फोर्स को सफलता मिली.
नक्सलियों की साजिश बेनकाब, विस्फोटक हुआ बरामद
सुरक्षा बलों द्वारा जंगल क्षेत्र में गहन सर्चिंग की जा रही थी. जवान अत्यंत सतर्कता के साथ नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक और हथियारों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान सुबह लगभग 9:40 बजे ग्राम तोड़मा के जंगल क्षेत्र में जवानों को एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जवानों ने तत्काल इलाके को घेरकर सुरक्षित किया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया.
जांच के दौरान पता चला कि संदिग्ध वस्तुओं में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए दो प्रेशर कुकर आईईडी और एक पाइप बम थे. दोनों प्रेशर कुकर आईईडी लगभग 5-5 लीटर क्षमता के थे, जबकि पाइप बम का वजन लगभग 10 किलोग्राम बताया गया. बीडीएस टीम ने विशेषज्ञ तकनीकी प्रक्रिया अपनाते हुए मौके पर ही तीनों विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया.
भारी नक्सल डंप बरामद
ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त सर्चिंग भी की, जिसमें नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया विस्फोटक सामग्री और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया. नक्सलियों के डंप में कई हथियार और विस्फोटक शामिल है.
- बीजीएल
- थ्री नॉट थ्री राइफल
- थ्री नॉट थ्री मैगजीन
- एयर रायफल
- चार्जर क्लिप
- इंसास मैगजीन
- बीजीएल कारतूस के खाली केस
- 12 बोर कारतूस
- थ्री नॉट थ्री ब्लैंक कारतूस
- पटाखे
- वायरलेस सेट
- गन पाउडर
- कोर्डेक्स वायर
- इलेक्ट्रिक बेल
- शॉक वेव डेटोनेटर
- इलेक्ट्रिक डेटोनेटर
- गैर विद्युत विस्फोटक
- 51 एमएम बम
- दूरबीन
- नक्सली वर्दी
- गोला-बारूद की थैलियां
- कॉम्बेट बेल्ट
- मल्टीमीटर
- कैमरा फ्लैश
- इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट
- बैटरियां
- इलेक्ट्रिक स्विच
बरामद वायरलेस सेट चार बैटरियों सहित मिले हैं, जबकि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर की संख्या 128 और गैर विद्युत विस्फोटकों की संख्या 48 बताई गई है.