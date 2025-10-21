ETV Bharat / state

खात्मे की तरफ नक्सली संगठन टीएसपीसी, झारखंड-बिहार सीमा पर दो दशक तक रहा खौफ!

झारखंड में नक्सली संगठन टीएसपीसी खत्म होने की कगार पर है. पढ़ें, रिपोर्ट.

Naxalite organization TSPC on verge of extinction due to police operations in Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
पलामूः केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट रखा है. झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TSPC) खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है.

फिलहाल टीएसपीसी के पास इकलौता सबसे बड़ा कमांडर शशिकांत गंझू बचा हुआ है. शशिकांत के दस्ते के शामिल कई कमांडर पिछले एक महीने में मारे गए हैं और पकड़े गए हैं. टीएसपीसी के कमांडरों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया है.

टीएसपीसी का सुप्रीमो शशिकांत गंझू बना हुआ है. शशिकांत के नेतृत्व में ही टीएसपीसी का दस्ता पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा और बिहार के गया औरंगाबाद सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय है. फिलहाल इस दस्ते में शशिकांत ही बचा है पर कभी इस इलाके में टीएसपीसी का सबसे ज्यादा दबदबा हुआ करता था. जिसमें 200 के करीब कैडर शामिल रहते थे. अब दस्ते में शशिकांत ही इकलौता बचा हुआ कमांडर है.

मनातू मुठभेड़ के बाद टीएसपीसी के लिए बदल गई परिस्थिति!

4 सितंबर को पलामू जिला में मनातू थाना क्षेत्र के केदल के इलाके में पुलिस और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान शहीद हुए. इस घटना के बाद पुलिस लगातार टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है और उन्हें टारगेट पर लिया है.

इसी कड़ी में 14 सितंबर को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव मारा गया. इस घटना के बाद 5 लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर नगीना भी को भी उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया. शशिकांत के दस्ते में शामिल अन्य दो सदस्य ने चतरा पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया है.

चतरा में टीएसपीसी के इनामी कमांडर रोहिणी गंझू और कुलदीप गंजू उर्फ पत्थल ने आत्मसमर्पण कर दिया. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस को जानकारी मिली है कि टीएसपीसी के दस्ते को शशिकांत नेतृत्व कर रहा है. फिलहाल शशिकांत दस्ते का इकलौता बचा हुआ कमांडर है.

पलामू-चतरा सीमा पर टीएसपीसी का सबसे बड़ा दस्ता रहता था मौजूद

प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी का प्रभाव चतरा पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची, हजारीबाग और रामगढ़ के इलाके में रहा है. पलामू-चतरा और पलामू-लातेहार सीमावर्ती क्षेत्र में टीएसपीसी का सबसे बड़ा दस्ता मौजूद रहता था. आज पूरे इलाके में शशिकांत ही एकमात्र बचा हुआ सबसे बड़ा कमांडर है. इस इलाके में कभी टीएसपीसी के पास 150 से 200 दस्ता सदस्य मौजूद थे.

फिलहाल पलामू और बिहार के गया से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में एकमात्र शशिकांत गंझू ही बचा हुआ है. पूर्व नक्सली सुरेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल टीएसपीसी की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है शशिकांत ही बचा हुआ है. आने वाले वक्त में टीएसपीसी की स्थिति और खराब होने वाली है.

