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नक्सल संगठन TSPC बदल रहा पैटर्न! जेल से बाहर निकलने वाले सदस्यों को जोड़ने की फिराक में

रिपोर्ट: नीरज कुमार

पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी अपने पैटर्न को बदल रही है. नक्सल संगठन खुद को कोयला एवं अफीम वाले क्षेत्र में सक्रिय रखना चाहती है. टीएसपीसी के पास मात्र दो इनामी कमांडर बचे हैं. 25 लाख के इनामी टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंझू और 10 लाख के इनामी शशिकांत जेल से बाहर निकलने वाले कमांडरों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं.

दरअसल, लातेहार के इलाके में जेल से बाहर निकलने वाला टीएसपीसी का कमांडर नथुनी शशिकांत गंझू के दस्ते में शामिल हुआ है. टीएसपीसी के सुप्रीमो ब्रजेश गंझू संगठन को फिर से खड़ा करना चाहता है और इस कार्य में एक गिरफ्तार कमांडर मदद कर रहा है. पूरी जिम्मेदारी शशिकांत गंझू को सौंपी गई है.

टीएसपीसी कमांडरों ने की है समीक्षा

सितंबर 2025 में पलामू के मनातू के इलाके में टीएसपीसी और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी मुखड़े यादव मारा गया था. इस घटना के बाद टीएसपीसी के दस्ते में शामिल कई नक्सली गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया था.

मुठभेड़ में दस्ते का नेतृत्व कर रहे टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू बच निकला था. इस घटना के बाद टीएसपीसी के ब्रजेश गंझू एवं एक गिरफ्तार नक्सली ने हालात को लेकर समीक्षा की थी. टीएसपीसी के टॉप कमांडरों की बातचीत में कहा गया था कि शराब और लड़की खत्म होने का बड़ा कारण है. टीएसपीसी का सुप्रीमो ब्रजेश गंझू चतरा के लावालौंग का रहने वाला है जबकि शशिकांत गंझू पलामू के मनातू के केदल गांव का रहने वाला है.

एक साल में टीएसपीसी को हुए है कई बड़े नुकसान