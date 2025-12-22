ETV Bharat / state

सुकमा में नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद

सुकमा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ( ETV Bharat Chhattisgarh )