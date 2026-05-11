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नारायणपुर से नक्सलियों का मिलिशिया मेंबर गिरफ्तार, माओवादियों की साजिश नाकाम

दरअसल, 135वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीओबी कचपाल से विशेष सर्च ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है. अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की टीम ने ग्राम जड्डा, थाना कोहकामेटा, जिला नारायणपुर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की. घेराबंदी के बाद जब इलाके को खंगाला गया तो मिलिशिया मेंबर वहां से पकड़ा गया.

नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने माओवादियों के मिलिशिया मेंबर की गिरफ्तारी की है. नक्सल प्रभावित इलाके में चलाए जा रहे स्पेशल सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिशिया मेंबर की गिरफ्तारी की है. मिलिशिया मेंबर की गिरफ्तारी बीएसएफ ने थाना कोहकामेटा के ग्राम जड्डा से की. मिलिशिया मेंबर की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. पकड़ा गया नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था.

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार मिलिशिया सदस्य नक्सलियों के लिए सूचना तंत्र एवं अन्य गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. सुरक्षा बलों की सक्रियता से संभावित हिंसक घटनाओं को टालने में मदद मिली. गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान जारी रखा गया है. सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ग्रामीणों में विश्वास बढ़ा है और विकास कार्यों को गति मिल रही है. नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों से नक्सल संगठनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है. 135वीं वाहिनी BSF की इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आगे भी इसी तरह अभियान लगातार जारी रहेंगे: धर्मेंद्र नाथ सिंह, कमांडेंट डिज़िग्नेट, 135वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल

अभियान आगे भी रहेगा जारी

स्पेशल ऑपरेशन की अगुवाई निरीक्षक रोहित यादव, अनिल कुमार श्रीवास्तव (एसी) तथा डी.के. एक्का (डीसी) द्वारा की गई. पूरे अभियान में धर्मेंद्र नाथ सिंह, कमांडेंट डिज़िग्नेट, 135वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही. धर्मेंद्र नाथ सिंह ने कहा, सीमा सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रहा है.

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