राजनांदगांव के जंगलों में सर्चिंग के दौरान नक्सल सामग्री बरामद, कुछ दिन पहले मुठभेड़ में एक जवान हुआ था शहीद

कौहापानी जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है.

Naxalite material recover
राजनांदगांव के जंगलों में सर्चिंग के दौरान नक्सल सामग्री बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: जिले के जंगलों में सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में नक्सल सामान मिला है. बताया जा रहा है कि बोरतलाव थाना क्षेत्र के ग्राम कौहापानी के पहाड़ी जंगल में 19 नवंबर को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली. इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पुलिस टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई.

राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल सामग्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी शहीद: सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के निरीक्षक आशीष शर्मा गोली लगने से शहीद हो गए. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों की घेराबंदी और सर्चिंग अभियान तेज किया. लगभग 300 अतिरिक्त जवानों को ऑपरेशन में शामिल किया गया.

Naxalite material recover
कुछ दिन पहले मुठभेड़ में एक जवान हुआ था शहीद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों के डेरे तक पहुंची पुलिस: दूसरे चरण में एसटीएफ छत्तीसगढ़, डीआरजी राजनांदगांव और डीआरजी मोहला-मानपुर की बड़ी भूमिका रही. सर्चिंग के दौरान पुलिस नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंची. पुलिस को देखकर नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए और अपना सामान छोड़ गए.

Naxalite material recover
कौहापानी जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सफलता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरामद सामग्री में शामिल

  • नक्सली वर्दियां
  • पिट्ठू बैग
  • लिखे हुए दस्तावेज और डायरियां
  • सोलर पैनल, चार्जिंग सेट
  • टेंट, तिरपाल
  • वॉकी-टॉकी
  • विस्फोटक सामग्री
  • राशन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं

एसटीएफ बघेरा की 6 पार्टियां और डीआरजी की टीमें अभियान में शामिल थीं. पुलिस ने बरामद सभी सामग्री को विधि अनुसार जब्त किया है. आने वाले दिनों में भी पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा- अंकिता शर्मा, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव

ग्रामीणों ने नक्सलियों को इलाज में मदद देने से किया इनकार: मुठभेड़ स्थान के पास भारी खून के धब्बे मिले हैं, जिससे अनुमान है कि कम से कम 3 नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से एक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार घायल नक्सलियों के इलाज के लिए उनका दस्ता ग्रामीणों से दवाइयां और डॉक्टर की व्यवस्था करवाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और सहयोग करने से इनकार किया.

