ETV Bharat / state

बिहार में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रास्ते में लगाया था 5 किलो का IED

सुरक्षा बलों को उड़ाने की बड़ी साजिश विफल हो गई है. गया में नक्सलियों ने रास्ते में आईईडी बम प्लांट कर रखा था. पढ़ें खबर

NAXALITE IN GAYA
प्लांट किया गया था आईईडी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी नापाक मंशा को विफल कर दिया गया है. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुंचाने के लिए रास्ते में आईईडी बम प्लांट कर रखा था. सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका खुलासा हुआ. आईईडी मिलने के बाद उसे डिफ्यूज किया गया, जिससे ब्लास्ट की तेज आवाज इलाके में गूंजी.

लुटुआ में मिली सफलता : गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे लुटुआ थाना क्षेत्र से यह सफलता मिली है. बताया जाता है कि शुक्रवार को लुटुआ पुलिस और सीआरपीएफ 215 बटालियन के द्वारा लुटुआ के जंगल वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था. नक्सल विरोधी अभियान को लेकर यह ऑपरेशन चल रहा था. इसी दौरान रास्ते में संदिग्ध सामान दिखाई दिया. संदिग्ध सामान को देखने के बाद सुरक्षा उपकरणों से उसकी जांच की गई. इस क्रम में वहां पर शक्तिशाली आईईडी होने का पता चला.

5 किलो का था शक्तिशाली IED : जानकारी के अनुसार, शक्तिशाली आईईडी करीब 5 किलोग्राम का था. उसे रास्ते में प्लांट किया गया था. माना जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुंचाने के मकसद से इसे रास्ते में प्लांट किया था. गनीमत रही कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चल गया, अन्यथा बड़ी घटना का सबब साबित हो सकता था. इस तरह नक्सलियों की मंशा को एक बार फिर सुरक्षा बलों की सक्रियता से विफल कर दिया गया है.

NAXALITE IN GAYA
सुरक्षा बल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

''नक्सलियों की मंशा जवानों को निशाना बनाने की रही होगी. रास्ते में प्लांट किए गए आईईडी को बरामद किया गया और फिर डिफ्यूज कर दिया गया. यह करीब 5 किलो का था और काफी शक्तिशाली. सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है.''- सुरक्षा बल के अधिकारी

डिफ्यूज हुआ तो तेज आवाज गूंजी : आईईडी बम को जब डिफ्यूज किया गया, तो तेज आवाज सुनी गई. दरअसल नक्सली गतिविधियां इन इलाकों में एकदम से थम गई है. ऐसे में उनकी कोशिश है कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए. हालांकि नक्सलियों की किसी भी साजिश को सुरक्षा बलों द्वारा नाकाम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें :-

सुरक्षाबलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की थी साजिश, बिहार में इतना विस्फोटक मिला कि दंग रह गए

नक्सली विवेक यादव की गोली मारकर हत्या, सिर पर था 13 लाख का इनाम

गया में नक्सलियों का दुस्साहस, मुखिया के घर में घुसकर उसके पति को खींचकर ले जाने लगा हथियारबंद दस्ता

TAGGED:

IED BOMB RECOVER IN GAYA
गया में नक्सली
गया में आईईडी बम बरामद
BIHAR NEWS
NAXALITE IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.