ETV Bharat / state

बिहार में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रास्ते में लगाया था 5 किलो का IED

गया : बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी नापाक मंशा को विफल कर दिया गया है. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुंचाने के लिए रास्ते में आईईडी बम प्लांट कर रखा था. सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका खुलासा हुआ. आईईडी मिलने के बाद उसे डिफ्यूज किया गया, जिससे ब्लास्ट की तेज आवाज इलाके में गूंजी.

लुटुआ में मिली सफलता : गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे लुटुआ थाना क्षेत्र से यह सफलता मिली है. बताया जाता है कि शुक्रवार को लुटुआ पुलिस और सीआरपीएफ 215 बटालियन के द्वारा लुटुआ के जंगल वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था. नक्सल विरोधी अभियान को लेकर यह ऑपरेशन चल रहा था. इसी दौरान रास्ते में संदिग्ध सामान दिखाई दिया. संदिग्ध सामान को देखने के बाद सुरक्षा उपकरणों से उसकी जांच की गई. इस क्रम में वहां पर शक्तिशाली आईईडी होने का पता चला.

5 किलो का था शक्तिशाली IED : जानकारी के अनुसार, शक्तिशाली आईईडी करीब 5 किलोग्राम का था. उसे रास्ते में प्लांट किया गया था. माना जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को बड़ी क्षति पहुंचाने के मकसद से इसे रास्ते में प्लांट किया था. गनीमत रही कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चल गया, अन्यथा बड़ी घटना का सबब साबित हो सकता था. इस तरह नक्सलियों की मंशा को एक बार फिर सुरक्षा बलों की सक्रियता से विफल कर दिया गया है.

सुरक्षा बल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

''नक्सलियों की मंशा जवानों को निशाना बनाने की रही होगी. रास्ते में प्लांट किए गए आईईडी को बरामद किया गया और फिर डिफ्यूज कर दिया गया. यह करीब 5 किलो का था और काफी शक्तिशाली. सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है.''- सुरक्षा बल के अधिकारी