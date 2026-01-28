बिहार में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए
गया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. नक्सलियों के ठिकाने से प्रेशर आईईडी, राइफल, एके-47 के कारतूस समेत अन्य सामग्री बरामद हुए.
गया : बिहार के गया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए विस्फोटक समेत अन्य सामग्री की बरामदगी की गई है. नक्सली विध्वंसक योजना को अंजाम देने की फिराक में थे. किंतु सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान यह सफलता मिली और नक्सलियों की मंशा विफल कर दी गई.
नक्सलियों के ठिकाने से विस्फोटक बरामद : सीआरपीएफ के एफ 47 बटालियन द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में यह सफलता मिली. दरअसल गया के छकरबंधा क्षेत्र अंतर्गत गोबरदाहा के इलाके में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाए जाने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी. इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
पचरूखिया शिविर से 3.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित जंगल क्षेत्र में गोबरदाहा के इलाके में विस्फोटक की बड़ी खेप मिली. इसके अलावा लोटा थाना के भुसिया के जंगल से राइफल, कट्टा, कारतूस की बारामदगी की गई है.
इन विस्फोटकों की हुई है बरामदगी : बरामद विस्फोटकों में 29 पीस डेटोनेटर, प्रेशर आईईडी (3 किलोग्राम स्टील केन में), गांठदार कॉर्डेक्स तार 25 मीटर, 7.62 मिमी बॉल जिंदा गोला बारूद 33 नग, इसका खोखा 13 नग, एके-47 के 7 कारतूस, राइफल, देसी कट्टा, एके-47 के 18 खोखा, 9 मिमी बॉल लाइव राउंड 2 पीस, इंसास राइफल के दो पीस कारतूस, .0303 के खोखे की बरामदगी हुई है. लुटुआ के भुसिया के जंगल से राइफल, देसी कट्टा की बारामदगी हुई है.
''सूचना मिली थी कि गोबरदाहा के इलाके में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक छुपाकर रखे गए हैं. सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ की एफ 47 बटालियन द्वारा अभियान चलाया गया और यह सफलता मिली है. बरामद विस्फोटक में प्रेशर आईडी स्टील केन में 3 किलोग्राम, एके-47 के कारतूस हैं. सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है.''- अवधेश कुमार, कमांडेंट, सीआरपीएफ, गया मुख्यालय
सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने की थी योजना! : जानकारी के अनुसार, यह विस्फोटक सामग्री और कारतूस सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने की मंशा से छुपा कर रखे गए थे. इसकी भनक लगते ही सीआरपीएफ बटालियन द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस सफलता के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है.
