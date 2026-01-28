ETV Bharat / state

बिहार में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए

गया : बिहार के गया में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए विस्फोटक समेत अन्य सामग्री की बरामदगी की गई है. नक्सली विध्वंसक योजना को अंजाम देने की फिराक में थे. किंतु सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान यह सफलता मिली और नक्सलियों की मंशा विफल कर दी गई.

नक्सलियों के ठिकाने से विस्फोटक बरामद : सीआरपीएफ के एफ 47 बटालियन द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में यह सफलता मिली. दरअसल गया के छकरबंधा क्षेत्र अंतर्गत गोबरदाहा के इलाके में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छुपाए जाने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी. इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

पचरूखिया शिविर से 3.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित जंगल क्षेत्र में गोबरदाहा के इलाके में विस्फोटक की बड़ी खेप मिली. इसके अलावा लोटा थाना के भुसिया के जंगल से राइफल, कट्टा, कारतूस की बारामदगी की गई है.

बरामद विस्फोटक (ETV Bharat)

इन विस्फोटकों की हुई है बरामदगी : बरामद विस्फोटकों में 29 पीस डेटोनेटर, प्रेशर आईईडी (3 किलोग्राम स्टील केन में), गांठदार कॉर्डेक्स तार 25 मीटर, 7.62 मिमी बॉल जिंदा गोला बारूद 33 नग, इसका खोखा 13 नग, एके-47 के 7 कारतूस, राइफल, देसी कट्टा, एके-47 के 18 खोखा, 9 मिमी बॉल लाइव राउंड 2 पीस, इंसास राइफल के दो पीस कारतूस, .0303 के खोखे की बरामदगी हुई है. लुटुआ के भुसिया के जंगल से राइफल, देसी कट्टा की बारामदगी हुई है.