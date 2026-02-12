ETV Bharat / state

बीजापुर में नक्सलियों की खतरनाक साजिश नाकाम, 30 किलो का आईईडी बरामद

बीजापुर में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के घातक प्लान को डिकोड कर दिया है. इससे बड़ी नक्सल साजिश का पर्दाफाश हुआ है.

Success in Bijapur anti-Naxal operation
बीजापुर एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर एक बार फिर सुर्खियों में है. यहां फोर्स के चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से माओवादी हताश और परेशान हैं इस वजह से वे लगातार नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं. गुरुवार को बीजापुर में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की सबसे घातक प्लानिंग को डिकोड कर दिया. समय रहते फोर्स के जवानों ने नक्सल ब्लास्ट को फेल कर दिया. आवापल्ली–मुरदण्डा सड़क मार्ग पर मुरदण्डा कैम्प से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर फोर्स ने 30 किलो का आईईडी बरामद किया. इस तरह बड़ी नक्सल घटना को समय रहते जवानों ने रोक लिया.

30 किलो का आईईडी बरामद, बड़ी नक्सल साजिश फेल

बीजापुर में सुरक्षाबलों के जवानों ने नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान भारी मात्रा में लगाए गए IED को समय रहते डिटेक्ट कर नष्ट किया गया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई. इस कार्रवाई से माओवादियों की हिंसक साजिशों को करारा झटका लगा है. 12 फरवरी को सीआरपीएफ 196 व 170वीं वाहिनी की संयुक्त टीम डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकली थी. इस दौरान जैसे ही टीम के जवान आवापल्ली–मुरदण्डा सड़क मार्ग पर पहुंचे. उन्हें 30 किलो का भारी भरकम आईईडी मिला.

बीजापुर में नक्सलियों की खतरनाक प्लानिंग फेल (ETV BHARAT)

तत्काल आईईडी को किया गया नष्ट

सुरक्षा बलों के जवानों ने आईईडी बरामद करने के बाद तुरंत बीडीएस टीम को इसकी सूचना दी. सूचना पर बीडीएस टीम मौके पर पहुंची और सतर्कता बरतते हुए इस विस्फोटक को नष्ट किया. सुरक्षा बलों की बीडीएस टीम ने सतर्कता बरतते हुए समय रहते इस IED को डिटेक्ट किया. अधिक गहराई में लगे होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से IED को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया. विस्फोट से सड़क पर गड्ढा हो गया, जिसे तत्काल भरकर आवागमन बहाल किया गया.

Naxalite conspiracy in Bijapur
सड़क के अदर प्लांट किया था विस्फोटक (ETV BHARAT)

गंगालूर में मिला 5 किलो का आईईडी

इसी तरह थाना गंगालूर के एफओबी डोडीतुमनार इलाके में भी फोर्स के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को फेल कर दिया है. यहां पर सीआरपीएफ 153वीं वाहिनी द्वारा डिमाइनिंग के दौरान 5 किलोग्राम का प्रेशर IED डिटेक्ट कर मौके पर ही नष्ट किया गया. इस तरह एक दिन में नक्सलियों को दो दो बड़ी साजिश को सुरक्षाबलों के जवानों ने फेल कर दिया.

Pothole on the road after bomb disposal in Bijapur
ब्लास्ट के बाद सड़क पर हुआ गड्ढा (ETV BHARAT)
Naxalites planning IED blast
नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट की प्लानिंग (ETV BHARAT)

माओवादी स्मारक किया गया ध्वस्त

कुटरू क्षेत्र में कोबरा 210 वाहिनी ने इंद्रावती नदी के किनारे माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारक को नष्ट करने की भी कार्रवाई की है. यह स्मारक साल 2025 में मारे गए खूंखार माओवादी कमांडर सीसीएम बसवराजू की याद में बनाया गया था. इसके अलावा सीआरपीएफ 222वीं की टीम ने तोड़का–कोरचोली एवं पेद्दाकोरमा के जंगलों में भी माओवादी स्मारक को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है. सुरक्षाबलों ने ताबड़तोड़ इस तरह की कार्रवाई से यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी जारी रहेगी.

Naxalites plan IED blast
नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट की योजना (ETV BHARAT)
Naxalite memorial demolished in Bijapur
बीजापुर में नक्सली स्मारक ध्वस्त (ETV BHARAT)

नक्सल प्रतीकों पर निर्णायक प्रहार, गोगुंडा क्षेत्र में नक्सली स्मारक ध्वस्त,ग्रामीणों ने भी जवानों का दिया साथ

अबूझमाड़ में नक्सलवाद के बाद नई चुनौती, धर्मांतरण से बंटता आदिवासी समाज, टकराव और तनाव

भूपेश के ‘ऑफर’ पर केदार कश्यप का करारा जवाब "छत्तीसगढ़ को न भूपेश की जरूरत, न बीजेपी को, सुर्खियों के भूखे हैं बघेल"

TAGGED:

IED BLAST PLAN FAILS IN BIJAPUR
NAXALITE CONSPIRACY IN BIJAPUR
EXPLOSIVES RECOVERED IN AWAPALLI
बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन
NAXALITE IED BLAST PLAN FAILS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.