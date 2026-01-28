ETV Bharat / state

सुकमा के जंगल में नक्सल डंप बरामद, हथियारों का जखीरा मिला, बड़ी माओवादी साजिश नाकाम

सुकमा के बोटेटोंग जंगल में नक्सलियों के मंसूबों को फोर्स ने नाकाम कर दिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Anti-Naxal operation in Sukma
सुकमा में एंटी नक्सल ऑपरेशन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 10:06 PM IST

3 Min Read
सुकमा: बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों ने अहम कामयाबी अर्जित की है. CRPF की 131वीं वाहिनी ने बोटेटोंग गांव के आसपास घने जंगलों में छिपाए गए नक्सल डंप को बरामद किया है. इस नक्सल डंप में माओवादियों के हथियार भी फोर्स ने बरामद किए हैं.

खुफिया सूचना के आधार पर एंटी नक्सल ऑपरेशन

सुकमा के बोटेटोंग के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना फोर्स को मिली थी. उसके बाद CRPF 131 वाहिनी की टीम ने तड़के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन का नेतृत्व सहायक कमांडेंट आनंद कुमार त्रिपाठी (D-131) और सहायक कमांडेंट मुकुंद सिंह (A-131) ने किया. बोटेटोंग गांव और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से माओवादियों की आवाजाही और गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है. यही कारण है कि सुरक्षाबलों ने इस पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर बेहद सतर्कता के साथ तलाशी अभियान चलाया. जिसमें फोर्स को नक्सल डंप मिला.

Naxalite weapons in Sukma
सुकमा में नक्सलियों का हथियार (ETV BHARAT)

हथियारों का जखीरा बरामद

सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को FOB मेटागुडेम–इरापल्ली से करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर सफलता मिली. यहां घने जंगल क्षेत्र में एक छिपा हुआ नक्सल डंप मिला. माओवादियों ने इसे इस तरह छिपाकर रखा था कि सामान्य तौर पर इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था. डंप से देसी राइफल, विस्फोटक सामग्री, IED बनाने से जुड़ा सामान और नक्सली साहित्य बरामद किया गया.

सुकमा में बड़ी नक्सल साजिश फेल

सुकमा जिला नक्सल हिंसा के लिहाज से हमेशा से संवेदनशील रहा है. चिंतागुफा थाना क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में पहले भी कई बार IED ब्लास्ट, सुरक्षाबलों पर हमले और ग्रामीणों को डराने-धमकाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. माओवादी अक्सर जंगलों में हथियारों के डंप बनाकर रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सके. इस बार डंप का पकड़ा जाना नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे नक्सलियों की प्लानिंग फेल हो गई.

Naxalites Weapons Recovered
नक्सलियों का हथियार बरामद (ETV BHARAT)

सुकमा में फोर्स के कैंप खुलने से बदले हालात

पिछले कुछ वर्षों में सुकमा के अंदर सुरक्षाबलों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सड़क, पुल और संचार नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) स्थापित किए गए हैं. FOB मेटागुडेम–इरापल्ली जैसे कैंपों से लगातार गश्त और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे माओवादियों की गतिविधियों की गुंजाइश लगातार कम हो रही है.

सफल रहा नक्सल ऑपरेशन

इस कार्रवाई की एक अहम बात यह भी रही कि पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. सभी जवान सुरक्षित कैंप लौट आए. इससे न सिर्फ बलों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि अब नक्सली इलाकों में भी सुरक्षाबलों की पकड़ मजबूत हो चुकी है.

