राजनांदगांव में नक्सली डंप बरामद, नक्सल विरोधी अभियान को सफलता

8 दिसंबर को एमएमसी जोन के 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिनसे पुलिस टीम ने पूछताछ की. सरेंडर माओवादियों ने थाना बकरकट्टा क्षेत्र के लमरा जंगल में हथियार डंप करने की जानकारी दी. सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने तत्काल तलाशी अभियान चलाया और दो अलग-अलग स्थानों में मिट्टी के नीचे छुपाकर रखे हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की.

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने जिले के लमरा जंगल में दो स्थान से भारी मात्रा में नक्सली डंप बरामद किया है. पुलिस ने इंसास, एलएमजी राइफल और अन्य सामान बरामद किया है.इसमें , जिसमें दैनिक उपयोग की सामग्री भी शामिल है.

नक्सली डंप बरामद (ETV Bharat)

नक्सली डंप में मिले सामान

इंसास एलएमजी रायफल 1

303 रायफल 2

58 जिंदा राउंड

12 बोर गन 1

25 राउंड

बीजीएल 1

5 सेल में 4 जिंदा और 1 खाली

वर्दी, पोच 2, पिट्ठू 2

तिरपाल,मेडिकल सामग्री

नक्सली सहित्य

माओवाद के खात्मे की डेडलाइन रखी है 31 मार्च 2026

नक्सलवाद के खात्मे के लिए सभी नक्सल प्रभावित जिलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम साय कह चुके हैं कि 31 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा. जैसे जैसे 31 मार्च करीब आता जा रहा है वैसे वैसे सर्चिंग अभियान तेज होता जा रहा है. बस्तर में लगातार स्थापित हो रहे पुलिस कैंपों की मदद से माओवादियों पर सरेंडर का दबाव बढ़ाया जा रहा है. बढ़ते दबाव का ही नतीजा है कि नक्सली या तो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. बस्तर में नियद नेल्लानार और लोन वर्राटू जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. सरेंडर करने वाले माओवादियों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी कराया जा रहा है. शासन की मंशा है कि सरेंडर नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आगे का जीवन यापन आसानी से करें. बस्तर ओलंपिक में भी सरेंडर नक्सली अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं. बस्तर ओलंपिक का आज से आज भी हुआ है.

