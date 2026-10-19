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नक्सली डंप गरियाबंद से बरामद, आईईडी को जवानों ने किया डिफ्यूज

आईईडी को जवानों ने किया डिफ्यूज ( ETV Bharat )

गरियाबंद: मैनपुर थाना इलाके के कुल्हाड़ी घाट कैंप से जवानों की एक टीम रुटीन सर्चिंग अभियान के लिए जंगल में गई. सर्चिंग अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ जिला पुलिस बल के जवान भी शामिल रहे. जवान जब गोवरमुंडा गांव के पास पहुंचे तो वहां पर उनको नक्सली डंप होने की खबर जांंच के दौरान मिली. जवानों ने तत्काल इलाके को खाली कराकर जांच शुरू की. सर्चिंग के दौरान एक पुलिया के नीचे से नक्सली डंप जवानों को बरामद हुआ.

नक्सली डंप बरामद, आईईडी को किया गया डिफ्यूज बीडीएस टीम ने बताया कि नक्सली डंप में जो सामान मिला है उसमें एक जिंदा आईईडी भी शामिल है, जिसका वजन करीब ढाई किलोग्राम के बराबर है. बम को एक टिफिन बॉक्स में फिट कर रखा गया था. बीडीएस टीम ने बिना देर किए आईईडी को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. जिससे एक बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया. पुलिस के मुताबिक इसी क्षेत्र में इस साल एक करोड़ के इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति और केंद्रीय समिति सदस्य बालकृष्ण पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे.