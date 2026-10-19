नक्सली डंप गरियाबंद से बरामद, आईईडी को जवानों ने किया डिफ्यूज
बरामद सामानों में जिंदा बम के साथ 4 यूबीजीएल भी शामिल हैं. फरहाज मेमन की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 2:01 PM IST
गरियाबंद: मैनपुर थाना इलाके के कुल्हाड़ी घाट कैंप से जवानों की एक टीम रुटीन सर्चिंग अभियान के लिए जंगल में गई. सर्चिंग अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ जिला पुलिस बल के जवान भी शामिल रहे. जवान जब गोवरमुंडा गांव के पास पहुंचे तो वहां पर उनको नक्सली डंप होने की खबर जांंच के दौरान मिली. जवानों ने तत्काल इलाके को खाली कराकर जांच शुरू की. सर्चिंग के दौरान एक पुलिया के नीचे से नक्सली डंप जवानों को बरामद हुआ.
नक्सली डंप बरामद, आईईडी को किया गया डिफ्यूज
बीडीएस टीम ने बताया कि नक्सली डंप में जो सामान मिला है उसमें एक जिंदा आईईडी भी शामिल है, जिसका वजन करीब ढाई किलोग्राम के बराबर है. बम को एक टिफिन बॉक्स में फिट कर रखा गया था. बीडीएस टीम ने बिना देर किए आईईडी को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया. जिससे एक बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया. पुलिस के मुताबिक इसी क्षेत्र में इस साल एक करोड़ के इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति और केंद्रीय समिति सदस्य बालकृष्ण पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे.
गरियाबंद के मैनपुर थाना इलाके के कुल्हाड़ी घाट कैंप से एक टीम इलाके में सर्चिंग के लिए निकली थी. इस टीम में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान शामिल थे. सर्चिंग टीम जब गोवरमुंडा गांव के पास पहुंची तो उनको वहां पर उनको एक नक्सल डंप बरामद हुआ. बरामद किए गए डंप में एक ढाई किलो का टिफिन आईडी बम, 4 यूबीजीएल बम और कोडेक्स वायर मिले. मौके से नक्सलियों के इस्तेमाल होने वाले दैनिक सामान भी मिले हैं. मौके पर ही बीडीएस टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया: करण उईके,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद
सर्चिंग के दौरान बीडीएस टीम को मिली सफलता
मैनपुर थाना पुलिस के मुताबिक पूर्व में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए विस्फोटकों की बरामदगी होना एक बड़ी सफलता है. नक्सल डंप में बम के अलावा चार राउंड जिंदा यूबीजीएल भी मिला है. बम डिस्पोजबल स्क्वॉड ने सभी 4 यूबीजीएल को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया.
नक्सल डंप बरामद होने की घटनाएं
6 सितंबर: सुकमा में चिंतलनार के चिन्नाबोड़केल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक मिला
6 सितंबर: कोंडागांव के मर्दापाल थाना में नक्सली डंप, 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री
29 अगस्त: बीजापुर में नक्सल डंप के साथ एक माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा मिला
25 अगस्त: कांकेर में कन्हारगांव के जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद, 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम बरामद
25 अगस्त: कांकेर के मारखेड़ी जंगल में नक्सल डंप, भरमार बंदूक 4, बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर 1
24 अगस्त: सुकमा के मुनुरकोंडा के जंगल में हथियारों का भंडार, ऑटोमैटेकि वेपन, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, गन पाउडर बरामद