बीजापुर में सर्चिंग के दौरान मिला माओवादियों का नक्सली डंप, जमीन के नीचे छिपाकर रखा बीजीएल लॉन्चर
कोबरा 208 बटालियन ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जीड़पल्ली के जंगल से डंप बरामद किया. संतोष तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 7:33 PM IST
बीजापुर: 31 मार्च 2026 से छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो चुका है. इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर चुके हैं. चार दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने के बाद अब बस्तर में शांति का माहौल है. सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले माओवादी भी जवानों को नक्ली डंप की सूचना दे रहे हैं. इन सूचनाओं के आधार पर लगातार माओवादियों के गोला बारूद बरामद किए जा रहे हैं.
जंगल से मिला नक्सली डंप
गुरुवार को भी पामेड़ पुलिस एवं कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने जीड़पल्ली के जंगलों में सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादी डम्प बरामद करने में सफलता हासिल की है. सुरक्षा बलों ने मौके से 2 नग बीजीएल लॉन्चर और 36 नग बीजीएल सेल बरामद किए हैं. जानकारी के अनुसार, थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम जीड़पल्ली के जंगलों में माओवादी डम्प छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर थाना पामेड़ और कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्चिंग अभियान संचालित किया. इस दौरान जवानों ने जंगलों में पूर्व से माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प का पता लगाया. डम्प की तलाशी लेने पर 2 नग बीजीएल लॉन्चर एवं 36 नग बीजीएल सेल बरामद किए गए.
बीजीएल लॉन्चर एवं सेल बरामद
जिला पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने और शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इन अभियानों का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा के साथ विकास का वातावरण स्थापित करना है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु अथवा विस्फोटक सामग्री दिखाई देने पर उसे न छुएं और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. ऐसी किसी भी वस्तु की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या सुरक्षा कैंप को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
नक्सल डंप मिलने की घटनाएं
- 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकानों से लगभग 14 करोड़ रुपये नकद और 7 किलो सोना बरामद किया, साथ ही कई हथियार भी बरामद किए.
- मई 2026 में ही नारायणपुर जिले में 315 बोर की राइफलें, 12 बोर की राइफलें, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जिंदा कारतूस और डेटोनेटर मिले.
- मई में ही सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा पुलिस के संयुक्त अभियान में तोडमा गांव के पास से 75 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एसएलआर राउंड, इंसास राउंड और विस्फोटक बरामद किया.
- 12 जुलाई 26 को गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 116 ग्राम सोने के बिस्किट जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये है, बरामद किए. मौके से 2 लाख रुपये नगद भी मिले. एक इंसास राइफल, 16 इंसास मैग्जीन, 4 AK-47 मैग्जीन, 68 AK-47 राउंड, 23 SLR मैग्जीन और 34 SLR राउंड मिले.
- 1 अक्टूबर को जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस ने दो भरमार बंदूक, करीब दो किलोग्राम वजन का एक पैकेट आईईडी और 24 बीजीएल सेल बरामद किया . इसके अलावा एक वायरलेस सेट, चार पाउच, एक जीपीएस, 14 पटाखे, एक फोटो कॉर्ट्रिज, दवाइयां, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री भी फोर्स ने बरामद की.
- 5 नवम्बर, बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 196वीं बटालियन और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन में उसुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताडापल्ला गांव में सुरक्षा बलों के फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस (एफओबी) के केजी हिल्स के पास माओवादियों द्वारा छिपाए गए 711 बीजीएल के गोले बरामद किए.
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