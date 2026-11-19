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बीजापुर में सर्चिंग के दौरान मिला माओवादियों का नक्सली डंप, जमीन के नीचे छिपाकर रखा बीजीएल लॉन्चर

जंगल से मिला नक्सली डंप ( ETV Bharat )

बीजापुर: 31 मार्च 2026 से छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो चुका है. इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर चुके हैं. चार दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने के बाद अब बस्तर में शांति का माहौल है. सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले माओवादी भी जवानों को नक्ली डंप की सूचना दे रहे हैं. इन सूचनाओं के आधार पर लगातार माओवादियों के गोला बारूद बरामद किए जा रहे हैं.

जंगल से मिला नक्सली डंप गुरुवार को भी पामेड़ पुलिस एवं कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने जीड़पल्ली के जंगलों में सर्चिंग अभियान के दौरान माओवादी डम्प बरामद करने में सफलता हासिल की है. सुरक्षा बलों ने मौके से 2 नग बीजीएल लॉन्चर और 36 नग बीजीएल सेल बरामद किए हैं. जानकारी के अनुसार, थाना पामेड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम जीड़पल्ली के जंगलों में माओवादी डम्प छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर थाना पामेड़ और कोबरा 208वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्चिंग अभियान संचालित किया. इस दौरान जवानों ने जंगलों में पूर्व से माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प का पता लगाया. डम्प की तलाशी लेने पर 2 नग बीजीएल लॉन्चर एवं 36 नग बीजीएल सेल बरामद किए गए.