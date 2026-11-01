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नक्सली कमांडर चलपति की गार्ड निकली दगाबाज, चोरी छिपे जंगल से निकाल रही थी गड़ा 21 लाख

नक्सली डंप से पैसे निकालते पूर्व महिला माओवादी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गरियाबंद: पुलिस ने कुख्यात नक्सली कमांडर चलपति के पूर्व महिला गार्ड को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों लोगों पर आरोप है कि वो जंगल में दबाकर रखे गए नक्सली डंप से पैसे निकालने पहुंचे थे. पुलिस ने मौके से नक्सली डंप से निकाले गए 21 लाख जब्त किए हैं. बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले माओवादी लीडर चलपति ने ये पैसे यहां पर छिपाकर गाड़ दिए थे.

नक्सली डंप से पैसे निकालते पूर्व महिला माओवादी गिरफ्तार जंगल में पैसे छिपाए जाने की जानकारी कुख्यात नक्सली कमांडर रहे चलपति की पूर्व गार्ड को थी. नक्सलवाद खत्म होने के बाद जैसे-जैसे जंगल में जवानों की मूवमेंट कम हुई. पूर्व महिला नक्सली गार्ड ने जंगल जाकर नक्सली डंप को अपने साथियों की मदद से खोज निकाला. लेकिन इससे पहले की वो पैसे लेकर वहां से भाग पाते. पुलिस की टीम ने उनको मौके से धरदबोचा. पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस टीम ने 500 के नोटों के कई बंडल बरामद किए. नोटों की गिनती करने पर कुल रकम 21 लाख हुई. नोटों के बंडल को स्टील के डब्बे में बंद कर जमीन के भीतर गाड़ा गया था.