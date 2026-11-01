नक्सली कमांडर चलपति की गार्ड निकली दगाबाज, चोरी छिपे जंगल से निकाल रही थी गड़ा 21 लाख
जंगल में गाड़कर रखे गए कैश को निकालने पहुंची पूर्व कमांडर के गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. फरहाज मेमन की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 11:02 AM IST
गरियाबंद: पुलिस ने कुख्यात नक्सली कमांडर चलपति के पूर्व महिला गार्ड को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों लोगों पर आरोप है कि वो जंगल में दबाकर रखे गए नक्सली डंप से पैसे निकालने पहुंचे थे. पुलिस ने मौके से नक्सली डंप से निकाले गए 21 लाख जब्त किए हैं. बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले माओवादी लीडर चलपति ने ये पैसे यहां पर छिपाकर गाड़ दिए थे.
नक्सली डंप से पैसे निकालते पूर्व महिला माओवादी गिरफ्तार
जंगल में पैसे छिपाए जाने की जानकारी कुख्यात नक्सली कमांडर रहे चलपति की पूर्व गार्ड को थी. नक्सलवाद खत्म होने के बाद जैसे-जैसे जंगल में जवानों की मूवमेंट कम हुई. पूर्व महिला नक्सली गार्ड ने जंगल जाकर नक्सली डंप को अपने साथियों की मदद से खोज निकाला. लेकिन इससे पहले की वो पैसे लेकर वहां से भाग पाते. पुलिस की टीम ने उनको मौके से धरदबोचा. पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस टीम ने 500 के नोटों के कई बंडल बरामद किए. नोटों की गिनती करने पर कुल रकम 21 लाख हुई. नोटों के बंडल को स्टील के डब्बे में बंद कर जमीन के भीतर गाड़ा गया था.
मैनपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर हमारी एक टीम वहां पर पहुंची. खबर मिली थी की राजाडेरा के जंगल में तीन लोग संदिग्ध रुप से घूम रहे हैं. हमने तीन लोगों को जंगल के इलाके से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों के पास से 21 लाख की रकम मिली है. नक्सलियों के द्वारा जो पूर्व में पैसे जंगल में छिपाए गए थे उसको निकालने के लिए ये पहुंचे थे. गिरफ्तार की गई एक महिला पूर्व सीसी गार्ड रह चुकी है: करण कुमार उईके, एएसपी, गरियाबंद
पूर्व नक्सली कमांडर चलपित ने जमीन में गाड़कर रखी थी रकम
कहा जा रहा है कि कुख्यात नक्सली कमांडर चलपति ने 2024 में ठेकेदारों और आम लोगों से अवैध वसूली की यह रकम पहाड़ के बीच में गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे दबा दिया था. पूर्व नक्सली कमांडर चलपति की पूर्व गार्ड रह चुकी महिला नक्सली और सीनापाली दलम की पूर्व कमांडर सहित तीन लोग इस रकम को गुपचुप तरीके से खोदकर निकाल रहे थे. पुलिस ने घेराबंदी कर उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
21 लाख की नकदी बरामद
पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है. ये पता भी लगाया जा रहा है कि क्या इन लोगों ने इससे पहले भी कोई नक्सली डंप खोजकर वहां से पैसे या हथियार तो नहीं निकाले हैं.
नक्सल डंप बरामद होने की घटनाएं
6 सितंबर: सुकमा में चिंतलनार के चिन्नाबोड़केल में नक्सली डंप, भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक मिला
6 सितंबर: कोंडागांव के मर्दापाल थाना में नक्सली डंप, 9 एमएम पिस्टल, 160 नग जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, वायरलेस सेट, विस्फोटक सामग्री
29 अगस्त: बीजापुर में नक्सल डंप के साथ एक माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटकों का जखीरा मिला
25 अगस्त: कांकेर में कन्हारगांव के जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद, 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम बरामद
25 अगस्त: कांकेर के मारखेड़ी जंगल में नक्सल डंप, भरमार बंदूक 4, बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर 1
24 अगस्त: सुकमा के मुनुरकोंडा के जंगल में हथियारों का भंडार, ऑटोमैटेकि वेपन, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, बीजीएल सेल, जिलेटिन स्टिक, गन पाउडर बरामद
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नक्सली डंप गरियाबंद से बरामद, आईईडी को जवानों ने किया डिफ्यूज
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