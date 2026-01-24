ETV Bharat / state

बीजापुर को दहलाने की नक्सल साजिश फेल, एक साथ 16 आईईडी बरामद

नक्सलियों ने मद्देड़ थाना क्षेत्र में यह तबाही का सामान छिपा रखा था. सुरक्षाबलों के जवानों को एक साथ 16 आईईडी मिले है. इसके साथ ही जंगल में जमीन के भीतर छुपाकर रखे गए माओवादी डंप से करीब 100 किलो जिलेटिन स्टिक, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जवानों ने बरामद की है.

बीजापुर : नक्सल प्रभावित बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बंदेपारा नीलमड़गु के बीच जंगल में फोर्स ने सर्चिंग ऑपरेशन में नक्सलियों की खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया है. फोर्स के जवानों ने नक्सलियों के लगाए 16 प्रेशर आईईडी को बरामद किया है.

बीजापुर में नक्सल साजिश फेल (ETV BHARAT)

नक्सलियों का अन्य सामान भी बरामद

सुरक्षाबलों ने इस कार्रवाई में नक्सलियों की काली वर्दी, गन पाउडर, वॉकी टॉकी चार्जर, बैटरी, माओवादी साहित्य और अन्य सामान जब्त किया है. क्षेत्र में सुरक्षाबलों की सघन कार्रवाई चल रही है.

नक्सलियों को लगा झटका

सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से क्षेत्र में माओवादियों की साजिशों को बड़ा झटका लगा है. बीजापुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद में थे. सुरक्षाबलों के जवानों की कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है. पूरे इलाके में फोर्स की तरफ से सघन अभियान चलाया जा रहा है.

बीजापुर में सर्चिंग ऑपरेशन तेज

बीजापुर में सुरक्षाबलों की तरफ से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बीजापुर की मद्देड़ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाया. 16 आईईडी के साथ फोर्स को नक्सलियों के 100 किलोग्राम जिलेटिन स्टिक मिले हैं. सुरक्षाबलों की टीम इलाके में और भी सर्च अभियान चला रही है.