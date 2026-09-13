ETV Bharat / state

बंगाल मोह में फंसा एक करोड़ का इनामी नक्सली, सरेंडर के लिए तलाश रहा सुरक्षित रास्ता

रांचीः झारखंड पुलिस के वांटेड लिस्ट का आखिरी बड़ा इनामी नक्सली असीम मंडल इन दिनों बंगाल में छिपा हुआ है. एक करोड़ रुपये के इनामी असीम मंडल के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को लगातार कई अहम इनपुट मिल रहे हैं. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश में भीगने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है.

पुलिस लगातार कर रही पीछा

असीम मंडल की तलाश में झारखंड और पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार सक्रिय है. स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार असीम मंडल झारखंड की सीमा पार कर बंगाल पहुंचने में कामयाब हो चुका है. हालांकि गिरफ्तारी के डर से वह अपने पुराने नक्सली समर्थकों और संपर्कों से दूरी बनाए हुए है. बीमारी के बाद वह झारखंड-बंगाल सीमा क्षेत्र में जड़ी-बूटी से इलाज करने वाले कुछ लोगों तक भी पहुचा था. सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे लोगों के बीच असीम मंडल के पहुंचने की सूचना मिली है.

बीमारी के बीच सरेंडर का रास्ता तलाश रहा असीम

सुरक्षा एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि असीम मंडल झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में ही आत्मसमर्पण करना चाहता है. गिरफ्तारी के डर और लगातार पुलिस दबाव के कारण वह सुरक्षित तरीके से पुलिस के सामने आने का रास्ता तलाश रहा है. रविवार को यह अफवाह फैली कि असीम ने बंगाल में सरेंडर कर दिया है. हालांकि उसके सरेंडर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने असीम मंडल के बंगाल की ओर भाग जाने की सूचना की पुष्टि की है. हालांकि आत्मसमर्पण को लेकर अभी तक झारखंड पुलिस मुख्यालय या फिर बंगाल पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है.

कोलकाता में सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मिले अहम सुराग

असीम मंडल के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. कोलकाता में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ के दौरान असीम मंडल से जुड़े कई इनपुट पुलिस को मिले हैं. उसके संभावित ठिकाने, संपर्क और बंगाल में गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के आधार पर झारखंड और बंगाल पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है. वहीं दूसरी तरफ असीम गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी नक्सल समर्थक के सीधे संपर्क में नहीं आ रहा है. इसके बावजूद उसके बारे में लगातार सूचनाएं सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रही हैं.

दलमा क्षेत्र में कभी था बड़ा प्रभाव

असीम मंडल झारखंड के दलमा जंगल और पूर्वी सिंहभूम से सटे बंगाल के इलाकों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क का बड़ा चेहरा रहा है, इसके अलावा वह SAC स्तर का कमांडर भी रहा है. उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का इनाम है और उसकी गतिविधि क्षेत्र दलमा जंगल-जाड़ग्राम तथा पूर्वी सिंहभूम-पश्चिम बंगाल सीमा पर केंद्रित रही है. लेकिन अब दलमा क्षेत्र में नक्सली नाम मात्र बचे हैं, इस क्षेत्र के बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियों ने संगठन को बड़ा झटका दिया है.