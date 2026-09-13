बंगाल मोह में फंसा एक करोड़ का इनामी नक्सली, सरेंडर के लिए तलाश रहा सुरक्षित रास्ता
एक करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल (उर्फ आकाश) अपनी गिरफ्तारी के डर से पश्चिम बंगाल भागा हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 13, 2026 at 1:18 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस के वांटेड लिस्ट का आखिरी बड़ा इनामी नक्सली असीम मंडल इन दिनों बंगाल में छिपा हुआ है. एक करोड़ रुपये के इनामी असीम मंडल के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को लगातार कई अहम इनपुट मिल रहे हैं. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश में भीगने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है.
पुलिस लगातार कर रही पीछा
असीम मंडल की तलाश में झारखंड और पश्चिम बंगाल की पुलिस लगातार सक्रिय है. स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार असीम मंडल झारखंड की सीमा पार कर बंगाल पहुंचने में कामयाब हो चुका है. हालांकि गिरफ्तारी के डर से वह अपने पुराने नक्सली समर्थकों और संपर्कों से दूरी बनाए हुए है. बीमारी के बाद वह झारखंड-बंगाल सीमा क्षेत्र में जड़ी-बूटी से इलाज करने वाले कुछ लोगों तक भी पहुचा था. सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे लोगों के बीच असीम मंडल के पहुंचने की सूचना मिली है.
बीमारी के बीच सरेंडर का रास्ता तलाश रहा असीम
सुरक्षा एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि असीम मंडल झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में ही आत्मसमर्पण करना चाहता है. गिरफ्तारी के डर और लगातार पुलिस दबाव के कारण वह सुरक्षित तरीके से पुलिस के सामने आने का रास्ता तलाश रहा है. रविवार को यह अफवाह फैली कि असीम ने बंगाल में सरेंडर कर दिया है. हालांकि उसके सरेंडर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने असीम मंडल के बंगाल की ओर भाग जाने की सूचना की पुष्टि की है. हालांकि आत्मसमर्पण को लेकर अभी तक झारखंड पुलिस मुख्यालय या फिर बंगाल पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है.
कोलकाता में सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मिले अहम सुराग
असीम मंडल के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. कोलकाता में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ के दौरान असीम मंडल से जुड़े कई इनपुट पुलिस को मिले हैं. उसके संभावित ठिकाने, संपर्क और बंगाल में गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के आधार पर झारखंड और बंगाल पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है. वहीं दूसरी तरफ असीम गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी नक्सल समर्थक के सीधे संपर्क में नहीं आ रहा है. इसके बावजूद उसके बारे में लगातार सूचनाएं सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रही हैं.
दलमा क्षेत्र में कभी था बड़ा प्रभाव
असीम मंडल झारखंड के दलमा जंगल और पूर्वी सिंहभूम से सटे बंगाल के इलाकों में सक्रिय माओवादी नेटवर्क का बड़ा चेहरा रहा है, इसके अलावा वह SAC स्तर का कमांडर भी रहा है. उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का इनाम है और उसकी गतिविधि क्षेत्र दलमा जंगल-जाड़ग्राम तथा पूर्वी सिंहभूम-पश्चिम बंगाल सीमा पर केंद्रित रही है. लेकिन अब दलमा क्षेत्र में नक्सली नाम मात्र बचे हैं, इस क्षेत्र के बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियों ने संगठन को बड़ा झटका दिया है.
15 लाख का इनामी रामप्रसाद मार्डी भी बंगाल में सरेंडर कर चुका
असीम मंडल के बंगाल पहुंचने के बीच ही बांकुड़ा में तीन बड़े नक्सलियों का आत्मसमर्पण सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है. इनमें 15 लाख रुपये का इनामी RCM (Regional Committee Member) सचिन मार्डी उर्फ रामप्रसाद मार्डी, उसकी पत्नी 10 लाख की इनामी ZCM मीता उर्फ नैनतारा और एक लाख की इनामी गौरी उर्फ बल्लू शामिल हैं. रामप्रसाद मार्डी ने एके-47 के साथ आत्मसमर्पण किया. रामप्रसाद मार्डी के सरेंडर के बाद दलमा-जमशेदपुर क्षेत्र में अब मंगल सिंह सरदार और उसकी पत्नी मांती को लेकर पुलिस का फोकस है.
गांव-गांव पोस्टर अभियान से मिली सूचना
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस ने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए करीब 15 दिन पहले गांव-गांव जाकर वांछित नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए थे. पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को नक्सलियों की पहचान और उनके बारे में जानकारी देने के लिए जागरूक किया. आईजी अभियान के अनुसार इसका असर दिखा और पुलिस को नक्सलियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने लगीं. असीम के बंगाल भागने की एक बड़ी वजह यह भी है.
बंगाल पुलिस सतर्क
अब एक करोड़ के इनामी असीम मंडल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नजर बंगाल पर टिकी है. बारिश में भीगने और लगातार यात्रा से बीमार असीम का जड़ी-बूटी से इलाज कराने वालों तक पहुंचना, पुराने संपर्कों से दूरी बनाना और बंगाल में ही सरेंडर की कोशिश करना, ये सभी संकेत उसके लिए बढ़ते पुलिस दबाव की कहानी कहते हैं.
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