ETV Bharat / state

'टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश' में शामिल कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, 12 साल से थी तलाश

बेगूसराय: देशभर में जारी नक्सल विरोधी अभियान अब अंतिम दौर में है. नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या सलाखों के पीछे जा रहे हैं. बेगूसरा में भी इसका असर दिख रहा है. बेगूसराय पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में हरिशंकर पासवान उर्फ रितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, 12 साल से उसकी तलाश थी.

घेराबंदी कर पकठौल चौक से धर दबोचा: बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक पुराने और गंभीर मामले में वांछित नक्सली हरिशंकर पासवान इलाके में सक्रिय है. सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ ने जाल बिछाया और पकठौल चौक के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

गेनहरपुर गांव का रहने वाला है हरिशंकर: गिरफ्तार नक्सली की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के गेनहरपुर गांव निवासी सुरेश पासवान के पुत्र हरिशंकर पासवान उर्फ रितेश के रूप में हुई है. ​गंभीर धाराओं और यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज था. साल 2012 में भगवानपुर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

कई गंभीर मामलों में केस दर्ज: हरिशंकर पर रंगदारी, लूटपाट, आगजनी और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई संगीन आरोप हैं. मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर आईपीसी की धाराओं के साथ-साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण यूएपी एक्ट भी लगाया गया था.