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'टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश' में शामिल कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, 12 साल से थी तलाश

बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. एसटीएफ के साथ संयुक्त छापेमारी में 12 साल से फरार चल रहा कुख्यात नक्सली गिरफ्तार हो गया है.

Begusarai Police
बेगूसराय में कुख्यात नक्सली गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 5:05 PM IST

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बेगूसराय: देशभर में जारी नक्सल विरोधी अभियान अब अंतिम दौर में है. नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या सलाखों के पीछे जा रहे हैं. बेगूसरा में भी इसका असर दिख रहा है. बेगूसराय पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में हरिशंकर पासवान उर्फ रितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, 12 साल से उसकी तलाश थी.

घेराबंदी कर पकठौल चौक से धर दबोचा: बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक पुराने और गंभीर मामले में वांछित नक्सली हरिशंकर पासवान इलाके में सक्रिय है. सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ ने जाल बिछाया और पकठौल चौक के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

गेनहरपुर गांव का रहने वाला है हरिशंकर: गिरफ्तार नक्सली की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के गेनहरपुर गांव निवासी सुरेश पासवान के पुत्र हरिशंकर पासवान उर्फ रितेश के रूप में हुई है. ​गंभीर धाराओं और यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज था. साल 2012 में भगवानपुर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

कई गंभीर मामलों में केस दर्ज: हरिशंकर पर रंगदारी, लूटपाट, आगजनी और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई संगीन आरोप हैं. मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर आईपीसी की धाराओं के साथ-साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण यूएपी एक्ट भी लगाया गया था.

​टेरर फंडिंग और साजिश का मुख्य चेहरा: ​पुलिस के अनुसार हरिशंकर न केवल आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था, बल्कि प्रतिबंधित संगठन के लिए टेरर फंडिंग जुटाने और आतंकी साजिश रचने में भी मुख्य भूमिका निभाता था. वह इलाके में लेवी वसूलने और सरकारी निर्माण कार्यों में बाधा डालने के लिए कुख्यात था. 2012 के बाद से वह अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग ठिकानों पर शरण ले रहा था.

​नेटवर्क टूटने की उम्मीद: ​बेगूसराय पुलिस के लिए यह गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि है. माना जा रहा है कि हरिशंकर से पूछताछ के दौरान नक्सली नेटवर्क की पुरानी कड़ियों और उनके वर्तमान मददगारों के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं. फिलहाल पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रही है.

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