सुकमा के पालागुड़ा जंगल में नक्सलियों का डंप हथियार बरामद, बड़ी साजिश नाकाम

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों ने हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद किया.

NAXALITE ARMS DUMP RECOVERED
बड़ी साजिश नाकाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
सुकमा: 26 जनवरी से पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन को जोर शोर से चलाया जा रहा है. नक्सली गणतंत्र दिवस के आयोजन में किसी तरह की बाधा न डालें इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. रविवार को इसी कड़ी में सुकमा-बीजापुर सीमा क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों के मंसूबों पर करारा प्रहार किया गया.

सीआरपीएफ की 150वीं वाहिनी के जवानों ने पालागुड़ा के घने जंगलों में छापामार कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के 2 डम्प को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिससे एक बड़ी नक्सली साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया.

पालागुड़ा जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ 150वीं वाहिनी ने नक्सलियों के 2 डम्प ध्वस्त कर हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं. इससे नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है: किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

नक्सलियों का गोला बारूद बरामद

खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त अभियान चलाया गया. सूचना थी कि सुकमा-बीजापुर सीमा के पालागुड़ा जंगल क्षेत्र में नक्सली संगठन ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और बड़े हमले की योजना के तहत डम्प तैयार कर रहे हैं. इसी के मद्देनज़र सीआरपीएफ 150वीं बटालियन की विशेष टीम ने सुनियोजित तरीके से इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने साहस और सूझबूझ के साथ अभियान को अंजाम दिया.


सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली कामयाबी

सर्च के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर नक्सलियों के डम्प का पता चला. सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर दोनों डम्प को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया. डम्प से हथियार, गोलाबारूद के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि इन डम्प का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमले, सड़क अवरोध और विकास कार्यों को बाधित करने के लिए किया जाना था.

26 जनवरी के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की नजर

इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. संभावित नक्सली गतिविधियों को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है. अतिरिक्त बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की नक्सली हरकत को तुरंत रोका जा सके. सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस सफलता से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है.

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में अहम कदम बताया है. लगातार चल रही कार्रवाइयों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि नक्सली गतिविधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. वहीं, सुरक्षा बलों की सक्रियता और सतर्कता से क्षेत्र में शांति और विकास की राह और मजबूत हो रही है.

PALAGUDA FOREST
SUKMA
CRPF 150TH BATTALION
SUKMA AND BIJAPUR BORDER
NAXALITE ARMS DUMP RECOVERED

